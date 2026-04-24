Meta schrapt wereldwijd 8000 banen door opkomst AI

Techbedrijf Meta, moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp, ontslaat wereldwijd 10% van het personeel, ongeveer 8000 mensen. De beslissing is een gevolg van investeringen in AI en de noodzaak om kosten te besparen. Ook Microsoft overweegt personeelsreductie.

Het Amerikaanse technologiebedrijf Meta , het moederbedrijf achter populaire platforms zoals Instagram , Facebook en WhatsApp, heeft een ingrijpende beslissing genomen die een aanzienlijke impact zal hebben op haar wereldwijde personeelsbestand.

Het bedrijf kondigde aan dat het wereldwijd ongeveer tien procent van haar werknemers zal ontslaan, wat neerkomt op een verlies van ongeveer 8000 banen. Deze ontslagronde is een direct gevolg van een combinatie van factoren, waaronder de snelle opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) en de noodzaak om te investeren in de toekomstige infrastructuur die nodig is om concurrerend te blijven in de snel veranderende technologische landschap.

De getroffen werknemers zullen over ongeveer een maand te horen krijgen of hun positie behouden blijft of dat ze onderdeel uitmaken van de ontslagronde. Deze aankondiging, die aanvankelijk werd gemeld door persbureau Bloomberg, is later officieel bevestigd door Meta zelf. De strategische verschuiving van Meta is niet alleen gericht op het verminderen van de personeelskosten, maar ook op het heralloceren van middelen naar cruciale gebieden zoals de ontwikkeling en implementatie van AI-technologieën.

Het bedrijf verwacht dit jaar een aanzienlijke investering te doen, tussen de 115 en 135 miljard dollar, in nieuwe datacentra en AI-gerelateerde projecten. Dit vertegenwoordigt bijna een verdubbeling van de investeringen in vergelijking met het voorgaande jaar. De leiding van Meta benadrukt dat deze massale investering noodzakelijk is om de concurrentie bij te houden, met name in het licht van de toenemende invloed van AI op de technologie-industrie.

Naast de ontslagronde heeft Meta ook besloten om het aannemen van nieuwe medewerkers voor de 6000 momenteel openstaande functies op te schorten. Dit betekent dat het bedrijf in feite een bevriezing van de aanwervingen instelt, wat verder aangeeft dat de focus ligt op het optimaliseren van de bestaande middelen en het investeren in strategische groei.

De beslissing om de aanwervingen op te schorten is een duidelijke indicatie dat Meta verwacht dat AI in de toekomst een steeds grotere rol zal spelen bij het automatiseren van taken die voorheen door menselijke werknemers werden uitgevoerd. Dit heeft gevolgen voor de vraag naar bepaalde vaardigheden en expertise binnen het bedrijf. De ontslagronde bij Meta is niet op zichzelf staand. Ook andere grote technologiebedrijven, zoals Microsoft, overwegen maatregelen om de personeelskosten te verlagen.

Volgens berichten van persbureau Reuters is er bij Microsoft een plan in ontwikkeling om ongeveer 8750 medewerkers de mogelijkheid te bieden hun contract af te kopen, wat overeenkomt met ongeveer 7 procent van het wereldwijde personeel. Hoewel Microsoft deze informatie nog niet officieel heeft bevestigd, wijst dit op een bredere trend binnen de technologie-industrie om de kosten te beheersen en de efficiëntie te verbeteren. De opkomst van AI en de economische onzekerheid spelen hierbij een belangrijke rol.

Bedrijven proberen zich aan te passen aan de veranderende marktomstandigheden en te investeren in de technologieën die hen in staat stellen om concurrerend te blijven. De ontslagronde bij Meta en de mogelijke maatregelen bij Microsoft zijn voorbeelden van deze aanpassingen. Het is waarschijnlijk dat we in de komende maanden en jaren meer van dit soort beslissingen zullen zien binnen de technologie-industrie, aangezien bedrijven proberen te navigeren door de uitdagingen en kansen die de opkomst van AI met zich meebrengt.

De impact van deze ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de economie als geheel zal aanzienlijk zijn en vereist een zorgvuldige analyse en beleidsvorming





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Meta Ontslag AI Facebook Instagram Whatsapp Microsoft Technologie Economie Personeelskosten

United States Latest News, United States Headlines

