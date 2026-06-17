Messi start voor Argentinië in openingsWK-wedstrijd, breekt record met zesde mondiale deelname en 200ste interland

Lionel Messi neemt voor de zesde keer deel aan een Wereldkampioenschap, een record. Tegelijkertijd speelt hij zijn 200ste interland voor Argentinië en staat hij in de basis tegen Algerije, ondanks recente blessureproblemen. De superster bevestigt op 38-jarige leeftijd zijn status.

Lionel Messi staat in de basis tijdens de openingswedstrijd van Argentinië op het WK. Het wordt het zesde mondiale eindtoernooi van de Argentijnse superster en daarmee verbreekt hij een record.

Het is tevens de tweehonderdste interland van de aanvaller. Op 17 augustus 2005 maakte Messi zijn debuut voor Argentinië. Sindsdien is hij een vaste waarde voor de selectie, maar een basisplek op dit WK was de laatste tijd minder vanzelfsprekend. De achtvoudig Ballon d'Or-winnaar is 38 jaar en moest alles op alles zetten om zijn zesde WK bij te wonen.

Messi is de allereerste speler ooit die deelneemt aan zoveel mondiale eindtoernooien. In de nacht van dinsdag op woensdag staat Argentinië tegenover Algerije. Dat duel staat Messi voor zijn eerste basisplek sinds 1 april van dit jaar. Tijdens de voorbereidingswedstrijden van Argentinië kampte de superster met een lichte blessure.

Hij kwam niet in actie tegen Honduras, het land dat de Argentijnen met 0-2 versloegen. Wel scoorde Messi na zijn invalbeurt tegen IJsland (0-3) vanaf de strafschopstip. Messi gaat de eerste Argentijn worden met tweehonderd interlands. Hiermee bewijst de recordhouder zijn klasse nogmaals.

Op plek twee staat Javier Mascherano met 147 interlands en op drie Ángel Di María met 145 interlands. Laatstgenoemde is niet opgeroepen voor het WK. Bij tegenstander Algerije staat Anis Hadj Moussa in de basis, die oud-Manchester City-speler Riyad Mahrez voorlopig op de bank houdt. Om 3.00 uur Nederlandse tijd de aftrap





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