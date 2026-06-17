Lionel Messi scoort zijn vierde doelpunt en nadert het WK‑record, terwijl spelers en coaches hun zorgen uiten over de slechte grasmat in het Arrowhead Stadium. Ook andere sterren zoals Cristiano Ronaldo en Kylian Mbappé komen in de kijker.

In Kansas City leverde Lionel Messi een spektakel dat de editie van het WK 2026 nog lang zal blijven nazinderen. De Argentijnse ster zette zijn vierde doelpunt van het toernooi binnen, ditmaal een snelle heupschot die de Algerijnse keeper, die ten onrechte met de naam Zidane werd genoemd, geen kans gaf.

Met die treffer bracht Messi zich naar een gedeelde tweede plaats op de wereldkampioenschaps‑topscorerslijst aller tijden, slechts één doelpunt verwijderd van Miroslav Klose's record. Omdat bondscoach Lionel Scaloni de wedstrijd koerstijl streng in de gaten hield, werd Messi uit de aanval gehaald na zijn eerste treffer en werd hij geforceerd om zijn energie te sparen voor de rest van het toernooi. Desondanks bleef hij de drijvende kracht achter Argentinië, die dankzij zijn bijdrage met 3‑0 de wedstrijd veilig stelde.

Het was niet alleen Messi die de hoogtepunten bepaalde: middenvelder Julián Álvarez leverde een afstandsschot af dat bijna in het net belandde, en aanvaller Alexis Mac Allister vond een sluw moment om de verdediging op te breken. Al met al liet het Argentijnse team in de eerste helft een dominante vertoning zien, waarna de Algerijnen probeerden terug te komen, maar de kwaliteit van de ploeg onder de vleugels van Messi was te groot.

Terwijl de sportjournalistiek zich nog steeds verbaasde over het moment waarop Messi een record vestigde - hij werd de eerste speler die in minuten op zes verschillende WK's het veld betrad - rezen er ook vragen over de staat van het speelveld. Het Arrowhead Stadium, traditioneel een stadion voor American football, bleek niet helemaal geschikt voor voetbal; talrijke stukken gras waren droog en bros, waardoor spelers als de Franse middenvelder Adrien Rabiot zich klaagden over een harde, bijna kunstmatige ondergrond.

Franse bondscoach Didier Deschamps bevestigde het ongemak en suggereerde dat er onder het gras een dunne laag beton aanwezig is, wat de bal onvoorspelbaar liet stuiteren. Deze bezorgdheid werd later versterkt door berichten uit andere partities van het toernooi, waaronder de zorgen van Marokko‑speler Vinícius Júnior over de grasmat in East Rutherford waar de finale in juli zal plaatsvinden. De kwaliteit van de ondergrond leidt tot discussies over mogelijke aanpassingen, zodat de spelers onder optimale omstandigheden kunnen presteren.

Naast het spektakel van Messi stonden andere grote namen onder de aandacht. Cristiano Ronaldo, die eveneens zijn zesde WK betrad, werd door bondscoach Roberto Martínez geprezen als de cruciale schakel in het Portugese aanvalsspel. Martínez sprak over de combinatie van Ronaldo's afmakerkwaliteiten en zijn vermogen om ruimtes te creëren voor teamgenoten, wat van essentieel belang is voor het team dat tegen Congo zal uitkomen.

In andere wedstrijden liet Noorwegen zich zien als een opkomende kracht, met Haaland die bal boven de doellijn bracht en het team met een 3‑1 overwinning over Irak zette, ondanks de harde tegenstand van de Iraakse selectie. Ook Kylian Mbappé trad in de belangstelling: hij vierde zijn eerste doelpunt van het toernooi met een speelse belofte aan de Britse presentator James Corden, waarbij hij een denkbeeldige fluit liet klinken.

Deze veelzijdige gebeurtenissen illustreren de mix van individuele glorie, tactische discussies en logistieke uitdagingen die het WK 2026 tot een unieke sportervaring maken





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