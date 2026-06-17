Messi, Ronaldo en Modric jagen op historisch record terwijl grasmat finale onder vuur ligt

Lionel Messi kan als eerste speler zes Wereldbekers spelen. Cristiano Ronaldo en Luka Modric mikken op dezelfde prestatie. Tegelijkertijd uiten Franse spelers zorgen over de harde grasmat in East Rutherford, een discussie die de voorbereiding op de finale beïnvloedt. Daarnaast kwamen Noorwegen, Mbappé en blessureproblemen van Neymar en Partey in de schijnwerpers tijdens de groepsfase.

Lionel Messi staat op het punt om een historisch record te vestigen: als eerste voetballer die in zes verschillende wereldbekers op het veld verschijnt. Ook zijn grootste rivaal Cristiano Ronaldo, die morgen met Portugal zal starten, en de Kroatische middenvelder Luka Modric hebben de mogelijkheid om ditzelfde mijlpaal te bereiken tijdens het huidige toernooi.

Terwijl de aandacht op deze individuele prestaties blijft, schept de kwaliteit van het speelveld in het officiële stadion van de finale steeds meer discussie. Na de overwinning van Frankrijk met 3-1 op Senegal uitte de Franse middenvelder Adrien Rabiot zijn ongenoegen over de grasmat in East Rutherford. Rabiot beschreef de ondergrond als hard en stug, bijna als een synthetisch oppervlak, en merkte op dat de bal een afwijkende sprong maakte.

Franse bondscoach Didier Deschamps bevestigde het oordeel en suggereerde dat er mogelijk beton onder de grasmat ligt, waardoor de vezels kort zijn en de bal anders reageert. Een soortgelijke klacht werd door de Braziliaanse aanvaller Vinícius Júnior geuit na de wedstrijd tussen Marokko en Brazilië, waarin hij de oneffenheden van de mat benadrukte. Deze technische problemen blijven een onderwerp van debat terwijl de finale in juli nadert. In de groepsfase leverden verschillende onverwachte wendingen spannende momenten op.

Noorwegen, een land dat de afgelopen jaren grote sprongen heeft gemaakt op het voetbalgebied, domineerde het duel tegen Irak met een overtuigende 3-1 overwinning. De Noorse aanval, geleid door Erling Haaland van Manchester City, Martin Ødegaard van Arsenal en Alexander Sørloth van Atlético Madrid, toonde een efficiënt tegenaanvalsplan. Een cruciale goal viel toen Ødegaard een hoekschop in de lucht bracht, waarna een invaller de bal met het hoofd langs het doel van Irak terechtzag.

Ondertussen kwamen de Irakezen ondanks een zwakke verdedigingsprestatie regelmatig in gevaarlijke posities, al kon hun inspanning niet worden omgezet in een gelijkmaker. In een andere wedstrijd liet Kylian Mbappé zijn klasse zien door een doelpunt te scoren dat hij later symbolisch vierde met een denkbeeldige fluit, een belofte die hij had gemaakt aan de Britse presentator James Corden.

Mbappé's doelpunt bracht Frankrijk op 2-1 tegen Senegal en werd later opgevolgd door een tweede treffer via een slimme combinatie met Adrien Rabiot. Met deze prestaties bevindt Mbappé zich op de all‑time topscorerslijst van de wereldbeker, zij aan zij met legendes als Gerd Müller, terwijl alleen Miroslav Klose en de Braziliaanse Ronaldo nog meer hebben gescoord.

Tegelijkertijd blijft de situatie rondom Thomas Partey onduidelijk: de Ghanaïese middenvelder kon de eerste groepswedstrijd tegen Panama niet meespelen vanwege een visumweigering door Canada, voortvloeiend uit een lopende rechtszaak. Deze administratieve hindernis onderstreept de complexiteit die spelers buiten het veld soms moeten doorstaan. Brazilië kampt eveneens met blessures; Neymar, die zich herstelt van een kuitblessure opgelopen in mei, heeft voor het eerst sinds die blessure deelgenomen aan een groepstraining.

Ondanks zijn aanwezigheid mist hij de wedstrijd tegen Marokko, maar de Braziliaanse staf hoopt dat hij fit genoeg zal zijn voor de volgende ontmoeting met Haïti. In Canada blijft aanvoerder Alphonso Davies nog steeds herstellende, waardoor zijn bijdrage aan het WK nog onbekend blijft. De komende weken beloven een mix van sportieve hoogtepunten en logistieke uitdagingen, terwijl teams zich blijven aanpassen aan zowel het speelniveau als de omstandigheden op het veld.





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