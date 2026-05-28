Messi opgeroepen voor WK, maar twee spelers ontbreken

Lionel Messi is opgeroepen door bondscoach Lionel Scaloni voor de mondiale eindronde in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De 38-jarige veelvraat had last van spiervermoeidheid, maar zal wel meegaan naar het WK.

De 38-jarige veelvraat had last van spiervermoeidheid, maar zal wel meegaan naar het WK. Messi gaat een nieuw record op zijn naam schrijven, want hij staat aan de vooravond van zijn zesde mondiale eindronde, een aantal dat ook Cristiano Ronaldo kan bereiken. Geronimo Rulli, Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez zijn de ex-Eredivisionisten die meegaan met de Argentijnen. Zij kwamen allemaal uit voor Ajax.

Ook was er lang twijfel rondom de inzetbaarheid van Cristian Romero na een botsing met Brian Brobbey, maar de Spurs-verdediger is er 'gewoon' bij. Noemenswaardig is ook de aanwezigheid van Nicolás Otamendi. De 38-jarige verdediger van Benfica maakte al drie WK's mee en gaat op voor zijn vierde deelname. Er zijn twee opvallende afwezigen.

Mastantuono kende een sterk begin bij Real Madrid, maar kwam daarna niet meer veel in de plannen voor in het onrustige Bernabéu. Dat kost hem nu een plek op het WK. Dat geldt ook voor Prestianni (Benfica), die met name in opspraak kwam na zijn woordenwisseling met Vinicius Júnior. Het WK 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten is een belangrijke gebeurtenis voor alle voetbalfans.

