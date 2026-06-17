Messi maakt historie op WK, grasmat baart zorgen

Lionel Messi scoort op zijn zesde WK en vestigt daarmee een record. Ook Cristiano Ronaldo kan die mijlpaal binnenkort bereiken. Ondertussen klagen spelers over de veldkwaliteit.

Lionel Messi is bezig aan een historisch WK. De Argentijnse superster scoorde opnieuw in de wedstrijd tegen Algerije, waardoor hij nu de eerste speler ooit is die op zes verschillende WK's heeft gescoord.

Zijn doelpunt viel in de eerste helft na een aardige aanval: Mac Allister schoot van afstand, keeper Zidane liet de bal los en Messi tikte binnen. Dankzij die goal ging Argentinië met een 1-0 voorsprong de rust in. Na de pauze nam Argentinië het initiatief en Messi deed er nog een schepje bovenop met een heerlijk schot dat Zidane niet klemvast kreeg.

Messi is nu de op twee na oudste doelpuntenmaker op een WK en scoorde op zijn vijfde WK op rij. Zijn record van zes opeenvolgende WK's met minuten is al veiliggesteld. Ook Cristiano Ronaldo kan die mijlpaal bereiken wanneer Portugal tegen Congo speelt. De grasmat in het Arrowhead Stadium in Kansas City was echter niet optimaal.

Op het hele veld waren flink aangetaste stukken groen te zien en het gras bleek kwetsbaar. Dit probleem speelde ook in East Rutherford, waar Frankrijk tegen Senegal speelde. Adrien Rabiot klaagde na de 3-1 overwinning over de ondergrond. Het voelde meer als kunstgras, behoorlijk hard en stug.

Bondscoach Didier Deschamps was het ermee eens en dacht dat er beton onder het gras ligt. Zelfs Vinícius Júnior klaagde eerder al over de mat in het stadion waar de finale wordt gespeeld. Dit roept vragen op over de kwaliteit van de velden tijdens dit WK. In aanloop naar het toernooi waren er twijfels over Cristiano Ronaldo, maar bondscoach Roberto Martínez is vol vertrouwen.

Ronaldo is cruciaal voor Portugal, zowel als afmaker als door zijn bewegingen ruimte te creëren voor medespelers. De 41-jarige Ronaldo begint aan zijn zesde WK, net als Messi, en volgens Martínez voelt het qua intensiteit en emotionele betrokkenheid als zijn eerste WK. Daarnaast is er nieuws over Neymar: hij verscheen weer op het trainingsveld, maar was nog niet fit genoeg om vol mee te doen. Zijn deelname aan de wedstrijd tegen Haïti blijft onzeker.

Ook het duel tussen Noorwegen en Irak in Boston leverde spanning op. Noorwegen won uiteindelijk met 3-1, mede dankzij een eigen doelpunt van Irak in de slotfase. Kylian Mbappé vierde zijn eerste WK-doelpunt met een bijzondere actie, namelijk het denkbeeldig spelen op een fluit, zoals hij had beloofd aan James Corden. Tot slot kon Thomas Partey niet meedoen aan de eerste groepswedstrijd van Ghana tegen Panama, omdat hij geen visum kreeg voor Canada vanwege een lopende rechtszaak.

Hij mag wel naar de Verenigde Staten, waar Ghana ook speelt. Dit WK kent al meerdere bijzondere verhalen en records. Messi en Ronaldo schrijven geschiedenis, terwijl de veldkwaliteit en blessures voor de nodige zorgen zorgen. De komende wedstrijden beloven nog veel spektakel





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