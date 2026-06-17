Messi maakt hattrick en wordt gedeeld WK-topscorer aller tijden na emotionele 3-0 zege op Algerije

Lionel Messi scoorde drie keer voor Argentinië in de wedstrijd tegen Algerije, waarmee hij zich aansluit bij de áll-tijdse topscorerslijst van het Wereldkampioenschap. Zijn emotionele reactie na het eerste doelpunt en bescheiden comments over de prestatie markeerden een memorabele avond.

Lionel Messi heeft genoten van de 3-0 zege met Argentinië op Algerije . De 38-jarige superster maakte een hattrick, waardoor hij zich WK-topscorer aller tijden mag noemen.

Na zijn eerste doelpunt was Messi zichtbaar emotioneel. Die tranen verklaarde hij na afloop in gesprek met: Dat had eerlijk gezegd niets met voetbal te maken. Ik heb een paar moeilijke, zware dagen achter de rug en ik wil mijn teamgenoten en iedereen die betrokken is bij de nationale ploeg bedanken voor hun steun. Ze geven mij veel kracht.

Messi begon subliem aan zijn zesde WK. Ik geniet extra van alles wat ik nu nog meemaak. Ik heb het geluk gehad dat ik al mijn dromen al heb verwezenlijkt, op individueel niveau en ook met mijn teams. We hebben nu weer een geweldige groep en ik voel me goed en gelukkig.

Ik heb meer bereikt dan ik ooit als kind had kunnen voorstellen. Zolang ik me goed blijf voelen, zal ik voor Argentinië blijven uitkomen, aldus Messi. Messi stelde zich verder nederig op. Het is een eer om nu gedeeld WK-topscorer aller tijden te zijn en te kunnen wedijveren met mannen als Miroslav Klose en Ronaldo.

Ik houd me eigenlijk nooit zo heel erg bezig met statistieken, maar ik kreeg het mee omdat Kylian Mbappé twee keer had gescoord voor Frankrijk. Hij is echt een fenomeen. Messi speelde tegen Algerije zijn tweehonderdste interland. Daarin was hij goed voor 120 doelpunten en 64 assists





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