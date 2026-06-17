Messi maakt geschiedenis op zesde WK, Ronaldo volgt morgen, en veldproblemen zorgen voor bezorgdheid tijdens toernooi

Op een avond vol records en spectaculaire goals wordt Lionel Messi de eerste speler die minuten op zes Wereldbekers kan memoriesen. Zijn indrukwekkende prestaties leiden Argentinië naar een 3-0 overwinning op Algerije. Ondertussen bereidt Cristiano Ronaldo zich voor op zijn eigen historische optreden met Portugal tegen Congo. Het toernooi wordt echter getekend door kritiek op de speelvelden, waarbij onder meer Franse spelers en Braziliaanse sterren klagen over de skate-plankachtige ondergrond. Tevens is er beelden van Neymar op het trainingsveld, maar zijn deelname blijft onzeker.

De volksliederen hebben geklonken. Oostenrijk en Jordanië zijn begonnen aan hun wedstrijd in het San Francisco Bay Area Stadium in Santa Clara, normaal gesproken de thuishaven van football-ploeg San Francisco 49ers.

Een bijzondere WK-nacht zit erop. Het was bovenal de nacht van de grote sterren Lionel Messi, Erling Haaland en (al iets eerder) Kylian Mbappé. Messi werd vannacht ook de eerste speler die op zes WK's in actie is gekomen. Later vandaag kan Cristiano Ronaldo (Portugal-Congo) hem evenaren.

Ghana-middenvelder Thomas Partey mag definitief niet meespelen tegen Panama. Hij verloor zijn beroep bij een Canadese rechtbank, nadat hem eerder geen visum werd verleend in verband met een rechtszaak die tegen hem loopt voor verkrachting en aanranding. Oostenrijk: Schlager; Mwene, Posch, Lienhart, Alaba, Laimer; Schlager, Seiwald, Schmid, Sabitzer; Kaljdzic. Het zit erop in Kansas, waar Argentinië met 3-0 wint van Algerije.

Het was bovenal de grote Messi-show. Je voelde dat de hele Argentijnse ploeg Messi aan zijn vierde goal wilde helpen, maar de bondscoach Scaloni trapt op de rem. Hij haalt Messi eraf, die moet heel blijven voor de rest van het toernooi. Wat een show heeft hij weggegeven.

Het is ongelofelijk, wat een ongekend fenomeen is Lionel Messi toch. Hij schiet, achteloos uit de heup, zijn derde van de avond binnen. En daarmee stijgt hij naar een gedeelde plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Nog een goal en Klose is zijn titel helemáál kwijt.

En ja hoor, weer scoort Messi! Mac Allister schiet van afstand, keeper Zidane laat los en Messi tikt binnen. Frankrijk-speler Rabiot klaagde vannacht na het duel met Senegal al over het veld in New York, maar ook de grasmat waar Argentinië - Algerije op wordt gespeeld is niet best. Over het hele veld in het Arrowhead Stadium in Kansas City zijn flink aangetaste stukken groen te zien.

Kennelijk is het gras kwetsbaar. Na mindere optredens in de voorbereiding is er hier en daar wat twijfel of Cristiano Ronaldo wel in de basis start, als Portugal vanavond tegen Congo aan zijn eerste WK-duel begint. Bondscoach Roberto Martínez is in ieder geval vol lof.

"Binnen het team is hij een cruciale speler. Zijn cijfers laten zien hoe belangrijk hij is in ons aanvalsspel. Ronaldo is de afmaker, maar ook degene die met zijn bewegingen ruimte kan creëren voor andere spelers.

". De 41-jarige Ronaldo begint aan zijn zesde WK, net als Messi.

"Het is zijn zesde WK, maar ik kan zeggen dat het intern aanvoelt als zijn eerste WK wat betreft intensiteit en emotionele betrokkenheid en hoe belangrijk het voor hem is om klaar te staan om de groep te leiden", aldus Martínez. Argentinië gaat dankzij de goal van Messi met een voorsprong de rust in. Maar Algerije werd steeds sterker. Wat een goede eerste helft speelt Messi toch weer.

Hij is voortdurend dreigend en trekt het spel naar zich toe. En over zijn goal... Messi is nu de op twee na oudste doelpuntenmaker op een WK ooit en het is zijn vijfde wereldkampioenschap waarop hij scoort. Daarna nam Argentinië het initiatief.

Messi doet het! Met een heerlijk schot verschalkt hij keeper Zidane, die zijn hand niet stevig genoeg achter de bal krijgt. Daar was hij dan weer even: de Braziliaanse ster Neymar. In tegenstelling tot een dag eerder verscheen hij nu wel even op het trainingsveld.

Fit genoeg om vol mee te doen aan de training was hij nog niet, dus de wedstrijd tegen Haïti blijft onzeker voor Neymar. ARG-ALG | 1' Begonnen Argentinië en Algerije zijn begonnen aan hun wedstrijd. Daarmee heeft Messi zijn record binnen: als eerste speler ooit maakt hij minuten op zes WK's. Lionel Messi wordt zometeen de eerste speler die op zes WK's in actie is gekomen.

Ook Cristiano Ronaldo (morgen met Portugal) kan die mijlpaal dit toernooi bereiken. De Franse middenvelder Adrien Rabiot maakt zich zorgen over het gras in het stadion waar de WK-finale wordt gespeeld. Dat vertelde hij na de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen Senegal. Op de grasmat in East Rutherford was het moeilijk voetballen, aldus Rabiot.

"Het voelde meer aan als een kunstmatige ondergrond, behoorlijk hard en stug. " De Franse bondscoach Didier Deschamps was het met Rabiot eens. "Ik denk dat er waarschijnlijk beton onder ligt; de vezels zijn erg kort. De bal stuitert net op een andere manier.

" Na Marokko - Brazilië klaagde Vinícius Júnior ook al over de mat in het stadion waar in juli de finale wordt afgewerkt. Het zit erop in Boston. Irak bood dapper weerstand, maar uiteindelijk was Noorwegen gewoon te sterk. Een slotakkoord van Noorwegen.

Haaland kopt de bal opzij en Hussein werkt de bal met wat pech in eigen doel. Bij Algerije start Aniss Hadj Moussa op rechtsvoor; Ryad Mahrez zit op de bank. Bij Argentinië staat Lionel Messi in de basis en is Thiago Almada de meest verrassende naam. Noorwegen lijkt de wedstrijd een kwartier voor tijd te beslissen.

Invaller Østigard komt het hoogst bij een corner van Ødegaard en knikt de 1-3 binnen





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