Messi inspireert met hattrick, Scaloni jubelt over rustige start titelverdediging

Na een indrukwekkende hattrick van Lionel Messi in de openingswedstrijd analyseert bondscoach Lionel Scaloni de overwinning en kijkt hij uit naar de volgende groepsfase-uitdagingen.

Lionel Messi heeft opnieuw zijn klasse getoond door drie doelpunten te maken in de openingswedstrijd van het WK voor Argentinië . Na afloop was bondscoach Lionel Scaloni vol roem over zijn aanvoerder.

"Ik heb geen woorden om Messi te beschrijven", zei hij. "Al twintig jaar zijn we eraan gewend dat hij dit soort dingen laat zien en hij inspireert iedereen die hem ziet spelen. " Deze overtuigende zege kwam als een welkome verandering ten opzichte van het vorige WK, waar Argentinië schandalig verloor van Saoedi-Arabië in de erste groepsfase. Scaloni gaf aan dat die nederlaag nog steeds een factor was, maar dat dit keer de voorbereiding anders was.

"De tegenvaller uit onze eerste wedstrijd in Qatar zat nog in ons hoofd, maar dit resultaat geeft ons nu rust richting wat er nog komt. " Hij benadrukte dat het tegen een technisch sterke tegenstander ging. "We wisten dat we het moeilijk zouden krijgen, want we speelden tegen een ploeg die goed voetbalt. Ze hebben het uitstekend gedaan.

Ondanks de eindstand was het een heel lastige wedstrijd. De eerste wedstrijd is altijd moeilijk; dat doet iets met je.

" Een bijkomend voordeel van de vroege en comfortabele overwinning was dat Scaloni zijn selectie kon laten roteren. "Doordat de wedstrijd vroeg beslist was, kon ik wat spelers rust geven en ik hoop dit deze groepsfase vaker te kunnen doen", aldus de coach. "We bekijken het wedstrijd voor wedstrijd. De ploeg is blij; we hebben veel spelers speeltijd kunnen geven.

Hopelijk winnen we de volgende wedstrijd, zodat iedereen erbij kan zijn in de derde groepswedstrijd.

" Met deze winst zet Argentinië een eerste en非常重要 stap in de verdediging van de titel. Messi heeft nu de kans om het record van Miroslav Klose, wat hij deelt, alleen in handen te krijgen in de komende wedstrijden. Volgende week maandag om 19:00 uur Nederlandse tijd staat de clash met Oostenrijk op het programma, waarna de groepsfase wordt afgesloten in de nacht van zaterdag op zondag (04:00 uur) tegen Jordanië





VI_nl / 🏆 6. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lionel Messi Argentinië WK Hattrick Lionel Scaloni Groepsfase Saoedi-Arabië Miroslav Klose Record

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Scaloni heeft nieuws over inzetbaarheid Messi: 'Iedereen wil hem zien...'Lionel Scaloni vertelt op de persconferentie in aanloop naar het duel met Algerije dat Lionel Messi en Julián Álvarez fit zijn voor de wedstrijd. Messi kampte de afgelopen weken met een lichte blessure en Álvarez was geblesseerd geraakt aan zijn enkel. Beide mannen kunnen in actie komen namens de Argentijnen.

Read more »

Feyenoorder 'Hadj Messi' op WK tegen echte Messi: 'Bijnaam maakt me trots'De Algerijnse Feyenoorder was de afgelopen twee interlands trefzeker en lijkt klaar voor Argentinië, de eerste tegenstander op het WK vannacht.

Read more »

Feyenoorder 'Hadj Messi' op WK tegen echte Messi: 'Bijnaam maakt me trots'De Algerijnse Feyenoorder was de afgelopen twee interlands trefzeker en lijkt klaar voor Argentinië, de eerste tegenstander op het WK vannacht.

Read more »

Argentinië dankzij Messi voor tegen Algerije • Messi bezig aan recordwedstrijdIn dit liveblog volgen we alles rondom het Nederlands elftal en het overige nieuws van het WK voetbal 2026.

Read more »