Lionel Messi wordt de eerste speler die op zes Wereldbekers speelt terwijl andere spelers als Ronaldo en Ochoa dezelfde mijlpaal kunnen bereiken. Franse middenvelder Adrien Rabiot uitte zorgen over de grasverhouding in het finalestadion. In Boston versloeg Noorwegen Irak en Kylian Mbappé scoorde tweemaal voor Frankrijk tegen Senegal, waarmee hij gelijk komt met Gerd Müller op de all-time topscorerslijst.

Lionel Messi wordt bij het World Cup-wedstrijd van Argentinië tegen Mexico de eerste speler ooit die in zes Wereldbekers speelt. Ook Cristiano Ronaldo die morgen met Portugal speelt en de Mexicaanse doelman Guillermo Ochoa kunnen deze mijlpaal op dit toernooi bereiken.

In een andere wedstrijd的 wedstrijd was de middenvelder Adrien Rabiot van Frankrijk kritisch over de grasverhouding in het stadion waar de finales van het WK zullen plaatsvinden. Na de overwinning van 3-1 tegen Senegal vertelde hij dat de grasmat in East Rutherford moeilijk te bespelen was. Hij omschreef het als een aanvoelende als een kunstmatige ondergrond die erg hard en stug was.

Franse bondscoach Didier Deschamps bevestigde deze observatie en zei dat het waarschijnlijk beton onder de grasvezels lag en dat de bal anders stuiterde. Ook Braziliaanse speler Vinícius Júnior klaagde eerder over hetzelfde gras tijdens de wedstrijd tussen Marokko en Brazilië. In een andere wedstrijd in Boston boekte Noorwegen een overwinning tegen Irak. Het duurde even voordat de wedstrijd op gang kwam, maar uiteindelijk was Noorwegen te sterk.

De openingstreffer kwam van een eigen doelpunt na een fout van de Irakezen. Later scoorden Østigard en Haaland om de voorsprong uit te bouwen. De Noorse fans vielen op door hun collectieve roeibewegingen, een verwijzing naar hun Viking-verleden. Noorwegen heeft de laatste jaren grote vooruitgang geboekt op voetbalgebied.

In andere sporten waren ze al langer toonaangevend. Kylian Mbappé scoorde twee keer tegen Senegal en bereikte veertien WK-doelpunten, gelijk aan Gerd Müller. Alleen Miroslav Klose en de Braziliaan Ronaldo hebben meer gescoord op Wereldbekers. Frankrijk won met 3-1 en toonde een indrukwekkende tweede helft.

Ook andersom het nieuws: Neymar trainde voor het eerst met de Braziliaanse selectie na zijn kuitblessure, maar volgens de bond kwam de groepstraining nog te vroeg. Hij zal waarschijnlijk niet spelen tegen Haïti. Canadese aanvoerder Alphonso Davies is nog steeds niet fit genoeg om te spelen





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