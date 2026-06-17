Messi evenaart WK-record met hattrick tegen Algerije en geniet van ploeg

Lionel Messi scoorde zijn eerste WK-hattrick en bereikte zo zestien WK-doelpunten, gelijk aan het record van Miroslav Klose. De 38-jarigeArgentijnse superster geniet van het toernooi en de ploegdynamiek, ondanks eerdere blessurezorgen. Teamgenoten en tegenstanders erkennen zijn buitengewone invloed en leiderschap.

Lionel Messi maakte tijdens het WK zijn eerste hattrick in het toernooi en evenaarde daarmee het historische record van Miroslav Klose . De Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni uit de regerend wereldkampioen kondigde aan dat hij geen woorden had voor Messi , die op 38-jarige leeftijd nog steeds ongelooflijk presteert.

Messi zelf gaf aan dat hij geniet van het toernooi en de hechte ploeg. Zijn hattrick was de 61ste van zijn carrière en de elfde voor Argentinië. Het lijkt onvermijdelijk dat hij het record van Klose de komende weken zal verbreken, omdat nog twee groepswedstrijden te spelen zijn. Ploeggenoot Alexis Mac Allister benadrukte dat Messi de belangrijkste speler is en dat het team om hem heen moet worden gebouwd.

Ook Erling Haaland en Kylian Mbappé scoorden recent, maar Messi blijft een andere orde. Hij worstelde eerder met een hamstringblessure maar maakte zijn rentree tegen IJsland. Messi neemt voor de zesde keer deel aan een WK en is samen met Cristiano Ronaldo de enige speler die op vijf WK's heeft gescoord. Zijn WK-debuut maakte hij twintig jaar geleden tegen Servië en Montenegro.

Rodrigo De Paul prees zijn leiderschap en focus op de ploeg boven individuele records





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