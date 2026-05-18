Meshgridgyp: Ervaringen van een Iran-vluchteling

De 24-jarige Hossein Sadeghnezhadian heeft zijn Nederlandstalige recensenten bij GNO-P geinformeerd over zijn ervaringen als Iran-vluchteling en zijn standpunt over de oorlog tussen Iran en de VS, terwijl hij in Nederland demonstratie organiseert om aandacht te vragen voor de huidige situatie in zijn thuisland.

De oorlog in Iran geeft de 24-jarige Hossein Sadeghnezhadian veel zorgen. Hij heeft al twee weken geen contact kunnen krijgen met zijn familieleden.

'Natuurlijk ben ik gestrest dat er iets met hen is gebeurd. ', ‘Hossein was in 2017 aanwezig bij een demonstratie in Iran. Daarna werd hij opgepakt door de politie. Na twee maanden kon hij de gevangenis verlaten.

‘Ik dacht: als ik in Iran blijf, kunnen ze mij weer oppakken. Dan zit ik weer in de gevangenis of word ik vermoord. Daarom kon ik beter het land verlaten.

', ‘Hij woont nu al zeven jaar in Nederland en geeft zijn mening over de oorlog tussen Iran en de VS. ‘Ik ben eigenlijk blij dat er zoveel regimeleden zijn vermoord tijdens de oorlog. Maar aan de andere kant ben ik verdrietig omdat mijn land is gebombardeerd.

', ‘Hij is tegen het regime vanwege de vele executies die zij doen tegen demonstranten in Iran. Zijn vrienden in Iran hopen dat de VS oorlog blijft voeren met Iran.

‘Ze helpen ons eigenlijk omdat ze de regimeleiders van de islamitische Republiek vermoorderen’, vertelt hij





NHNieuws / 🏆 17. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran Oorlog VS Vluchteling Townhomes For Sale

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Belgen-coach blijft strijden voor start bij WK 2026Godts blijft strijden voor een plek in de selectie van België, dat deelnemen aan het WK 2026, waarin Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland tegenstanders zijn. Hij zal als supporter aanwezig zijn tijdens de kleedkamercompetities.

Read more »

De Doelen viert 60-jarig bestaan met herinneringsconcerten en herinneringenDe Doelen viert dit weekend het 60-jarig bestaan met een programma vol muziek en ontmoeting. In het kader van de viering organiseert De Doelen eveneens concerten met grote namen uit de muziekindustrie, zowel nationale als internationale artiesten, die de afgelopen 6 jaar decennialang op dit podium hun talent hebben van A tot Z hiervan willen laten zien. Verder lezen om meer details te weten komen.

Read more »

Rotterdamse rechterstriptease op Theater Walhalla: ervaringen, stofzuiging en togavergoedingActievoerder Jacco Janssen (58) huldigt zijn toga tijdens een optreden op Theater Walhalla. De humbled advocate opent zijn optreden met een politieke correctte striptease en schetst zijn ervaringen, hoe hij verdachten in gesprek brengt en de opbrengst van zijn toga.

Read more »

Russische raket- en drone-aanvallen op Oekraïne belichmen 'verzetsslag'De Russische opmars in Oekraïne troeft tot agressieve reactie van Oekraïne. Daarbij vielen vannacht meldingen van dodelijke steken en gewonden in steden zoals Odesa en Dnipro. Het drone-aanval op de havenstad Odesa zorgde voor ernstige verwondingen bij een 11-jarig en 59-jarig jongetje, maar het is niet duidelijk of dat door Russische aanvallen is veroorzaakt.

Read more »