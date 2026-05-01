Meryl Streep en Anna Wintour blijken familie van elkaar te zijn

Actrice Meryl Streep reageert met humor op de onthulling dat zij en moderedactrice Anna Wintour achternichten in de zesde graad zijn. De onthulling komt kort voor de release van The Devil Wears Prada 2, waarin Streep opnieuw de rol van Miranda Priestly speelt, een personage gebaseerd op Wintour.

Actrice Meryl Streep , inmiddels 76 jaar oud, reageerde met een glimlach op de recente ontdekking dat zij en de invloedrijke moderedactrice Anna Wintour , eveneens 76, een verre familieband delen.

Tijdens een gastoptreden in de populaire podcast Open Book, onthulde Streep donderdag voor het eerst haar reactie op dit verrassende nieuws. De onthulling, gedaan door het genealogiebedrijf Ancestry.com, toonde aan dat beide vrouwen dezelfde betovergrootouders hebben, wat betekent dat ze achternichten in de zesde graad zijn.

De ironie van deze familieverbinding is extra opvallend gezien Streeps iconische rol als de strenge en veeleisende Miranda Priestly in de film The Devil Wears Prada, een personage dat sterk geïnspireerd is door Anna Wintour zelf, die jarenlang de scepter zwaaide over het Amerikaanse Vogue magazine. Streep beschreef de situatie als 'best grappig' en overwoog hoe deze kennis haar benadering van de rol had kunnen beïnvloeden.

Streep legde uit dat bij de voorbereiding op haar vertolking van Miranda Priestly in de eerste film, ze zich vooral had laten leiden door observaties van mannelijke leiders. Dit kwam voort uit haar persoonlijke ervaringen, aangezien alle leidinggevenden die ze in haar carrière had meegemaakt mannen waren. Ze gaf toe dat als ze op de hoogte was geweest van haar familieband met Wintour tijdens het filmen, ze wellicht meer elementen van Wintours persoonlijkheid in haar karakter had verwerkt.

'Misschien had ik haar dan toch gekopieerd in de film,' merkte ze lachend op. 'Is dat niet gek? Misschien kopieert zij mij wel!

' Deze speelse opmerking benadrukt de complexe en vaak humoristische relatie tussen de twee vrouwen, zowel in de openbaarheid als nu, met de onthulling van hun familiegeschiedenis. De reacties op het nieuws waren breed en verrast. Collega's uit The Devil Wears Prada, zoals Anne Hathaway, Stanley Tucci en Emily Blunt, toonden zich geschokt en verbaasd toen ze de familieband vernamen. Blunt reageerde direct tegen Streep met een enthousiaste 'Nee, dat kan niet.

Dat is fantastisch!

', wat de algemene verbazing en amusement onderstreept. The Devil Wears Prada 2, het langverwachte vervolg op de succesvolle eerste film, staat gepland voor release op vrijdag 1 mei in de bioscopen. De film speelt zich twintig jaar na de gebeurtenissen in de eerste film af en belooft een blik te werpen op de voortdurende turbulentie en veranderende dynamiek binnen de modewereld.

Naast Meryl Streep keren ook Anne Hathaway, Emily Blunt en Stanley Tucci terug in hun geliefde rollen, wat de verwachtingen voor het vervolg verder verhoogt. De film zal ongetwijfeld de aandacht trekken van zowel fans van de originele film als liefhebbers van mode en drama. De onthulling van de familieband tussen Streep en Wintour voegt een extra laag intrige toe aan de release, waardoor de film nog meer in de schijnwerpers staat.

Het is een unieke situatie die de grenzen tussen fictie en realiteit vervaagt en de kijker uitnodigt om na te denken over de invloed van persoonlijke relaties op creatieve processen. De terugkeer van de bekende cast en de belofte van een meeslepend verhaal maken The Devil Wears Prada 2 tot een van de meest besproken films van het jaar





