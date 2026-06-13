Mercedes teamleiding moet de strijdende coureurs Antonelli en Russell in bedwang houden

Mercedes teamleader Toto Wolff heeft ervaring met Lewis Hamilton en Nico Rosberg en adviseert stevig ingrijpen als coureurs hun eigen titelkansen verloochenen. George Russell en Kimi Antonelli zijn de voornaamste rivaal van elkaar in de Formule 1 en hebben al vijf races op rij gewonnen.

Zes grand prix-weekends, vijf overwinningen van Kimi Antonelli en een van George Russell . Op papier is er geen vuiltje aan de lucht bij Mercedes . De renstal heeft de macht heroverd in de Formule 1 na een reeks moeizame seizoenen, waarin Max Verstappen en McLaren de dienst uitmaakten.

Maar nu is er een verse uitdaging: hoe houdt de teamleiding de tegen elkaar strijdende coureurs Antonelli en Russell in bedwang? Zo ook deze week bij de GP van Barcelona. Teamleider Toto Wolff is gepokt en gemazeld. Hij heeft het eerder meegemaakt: vooral de seizoenen met Lewis Hamilton en Nico Rosberg waren pittig.

"Coureurs die weten dat ze de beste auto hebben, kunnen verblind door hun eigen titelkansen het teambelang uit het oog verliezen. Dan moet je stevig ingrijpen.

" Wolff weet wat hij moet doen als coureurs veranderen van keurige teamgenoten in venijnige kemphanen. "Ik heb een keer op het punt gestaan om Lewis en Nico allebei te schorsen. Het ging er stevig aan toe, maar waarschuwende woorden bleken genoeg. De spelregels zijn heel simpel.

Nog steeds. Felle duels mogen, zolang je het team niet dupeert.

" De teambaas voorspelt dat zijn pupil terugslaat. "George heeft het racen niet verleerd. Ik weet zeker dat hij bij de besten hoort. Als wij hem een auto geven waarin hij zich op zijn gemak voelt, komen de zeges vanzelf.

Hij verdient een topweekend en onze support.

" "Een achterstand van 68 punten is gigantisch, maar het is te repareren. " Russell pept zichzelf in Barcelona op voor de zevende race van het seizoen op het circuit waar Verstappen dankzij een Hamilton-Rosberg-clash ooit zijn eerste GP-zege boekte. "Kijk hoe Lando Norris het gat vorig jaar dichtte en wereldkampioen werd. Daar moet ik me aan vasthouden.

Als ik hier win, is het nog niet verloren.

"Russell prijst zijn eigen veerkracht. De rijder die als torenhoge favoriet aan het seizoen begon, maar slechts een race won, is optimistisch over de aanstaande race.

"Ik heb extreem veel pech gehad. Zonder tegenslagen was mijn achterstand veel minder groot geweest. Ik ga me pas echt zorgen maken als ik zelf slecht presteer.

"Duidelijk is dat de relatief onervaren Antonelli na een kwart van het seizoen Russells voornaamste rivaal is. De 19-jarige Italiaan wordt na vijf GP-zeges op rij vergeleken met icoon Ayrton Senna, maar hij wil daar niets van weten.

"Ik? De nieuwe Senna? Dat is nieuw voor me. Ik houd niet van die vergelijking.

Ayrton is een grootheid. Mijn idool, mijn inspirator. Een coureur die geschiedenis heeft geschreven. Ik moet nog zoveel leren en kom niet eens in zijn buurt.

Ik ben een voetnoot.

"Op het Circuit de Catalunya wordt Antonelli doorgezaagd over zijn heldenstatus. "Nu Italië het WK voetbal mist, verschuift de aandacht naar Jannik Sinner en mij. Die steun is fijn, maar ik ben al een tijdje niet thuis geweest. Ik krijg er weinig van mee en heb er dus ook geen last van.

Ik ben sowieso minder gespannen dan vorig jaar. Ik geniet meer. Dat helpt.

" Antonelli merkt ook dat concurrenten hem het succes gunnen. "Vooral Hamilton en Verstappen doen erg aardig. "De traditionele winnaarsduik in de haven van Monaco vond hij "een herinnering voor het leven" en het galafeestje bij de prins "cool en een tikje onwennig", maar Antonelli denkt niet aan een zesde zege op rij. "Barcelona is een goede test waar we staan.

Hier gaan we merken of onze updates werken. Dat was bij de vorige races in Montréal en Monte Carlo nog niet goed zichtbaar.

" Mercedes deelt de lakens uit, maar Antonelli waakt voor hoogmoed. "McLaren zal sterk zijn, Ferrari heeft nieuwe onderdelen en Red Bull Racing komt dichterbij. Het wordt geen makkie.

" Hij ontwijkt vragen over Russell en de WK-stand. "Natuurlijk weet ik dat er iets groots op het spel staat, maar alles draait om dit raceweekend. Verder kijk ik niet.





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