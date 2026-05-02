Meppel krijgt kinderburgemeester: kinderen mogen meedenken over de toekomst van de gemeente

De gemeente Meppel introduceert een kinderburgemeester om de jeugd actief te betrekken bij het gemeentebestuur. Kinderen uit verschillende kernen kunnen zich aanmelden en meedenken over belangrijke thema's.

De gemeente Meppel zet een bijzondere stap om de jeugd actief te betrekken bij het gemeentebestuur. Vanaf het komende schooljaar krijgen kinderen uit Broekhuizen, Meppel , Nijeveen, Rogat en de Schiphorst de kans om direct invloed uit te oefenen op wat er in hun gemeente gebeurt.

Dit gebeurt door de introductie van een kinderburgemeester, een initiatief dat door alle scholen in de gemeente wordt omarmd. Burgemeester Arjen Maathuis benadrukt het belang van deze vertegenwoordiging: 'En die krijgt net zo'n mooie ambtsketen als ik', aldus de burgemeester, waarmee hij de symbolische waarde van de functie onderstreept. De procedure voor de selectie van de kinderburgemeester is helder omlijnd. Leerlingen die na de zomervakantie in groep 7 of 8 zitten, kunnen zich via hun school aanmelden.

Naast de kinderburgemeester wordt ook een hulpkinderburgemeester gezocht, waardoor een breder scala aan jeugdige perspectieven wordt vertegenwoordigd. Een cruciale stap in het aanmeldingsproces is het opnemen van een korte motivatievideo. In deze video moeten de potentiële kandidaten uitleggen waarom zij de rol van kinderburgemeester ambiëren en wat zij voor de gemeente Meppel en Nijeveen willen betekenen.

Burgemeester Maathuis ziet een actieve samenwerking voor zich: 'Ik ben nu een jaar burgemeester en ik wil een paar keer per jaar iets doen samen met de kinderburgemeester en hulpkinderburgemeester. Dat zijn kinderen die een jaar lang met mij meedenken over wat belangrijk is voor kinderen in Meppel en Nijeveen.

' De taken en verantwoordelijkheden van de kinderburgemeester zijn divers en gericht op het vertegenwoordigen van de belangen van de jeugd. De kinderburgemeester zal actief deelnemen aan gesprekken met de burgemeester, waarbij de focus ligt op onderwerpen die voor kinderen relevant zijn, zoals speelgelegenheden, onderwijs en veiligheid.

Daarnaast zal de kinderburgemeester een belangrijke rol spelen bij activiteiten die specifiek op kinderen gericht zijn, en zal hij of zij aanwezig zijn bij speciale evenementen, zoals de bevrijding van Meppel, Koningsdag en de Kinderboekenweek. De gemeente benadrukt dat de kinderburgemeester niet alleen een ceremoniële functie bekleedt, maar ook formele bevoegdheden zal hebben. Dit betekent dat de kinderburgemeester daadwerkelijk invloed kan uitoefenen op beslissingen die de jeugd van Meppel en Nijeveen aangaan.

De gemeente hoopt met dit initiatief een grotere betrokkenheid van kinderen bij de lokale politiek te stimuleren.

'Door deelname aan ceremoniële en maatschappelijke activiteiten ervaren kinderen betrokkenheid bij lokale democratie en de werking van ceremoniële activiteiten op de samenleving', aldus de motivatie van de gemeente. Het is een investering in de toekomst, waarbij de jeugd wordt voorbereid op een actieve rol in de samenleving. De gemeente heeft alle schoolbesturen geïnformeerd over het initiatief en meldt dat de reacties overwegend positief zijn. De scholen zullen de aanmeldingen verzamelen en doorsturen naar de gemeente, waardoor het proces soepel verloopt.

De financiële impact van de introductie van een kinderburgemeester is beperkt, zo geeft de gemeente aan. De totale kosten bedragen 6.575 euro, waarvan het grootste deel bestemd is voor de aanschaf van een extra ambtsketen en de initiële opstartkosten. De gemeente benadrukt dat dit een bescheiden investering is, gezien de potentiële voordelen voor de jeugd en de gemeenschap.

Het initiatief wordt gezien als een positieve stap in het versterken van de democratie en het bevorderen van de participatie van jongeren in het gemeentebestuur. De gemeente roept inwoners op om tips, nieuwe informatie of eventuele fouten te melden via WhatsApp of e-mail. Dit toont de openheid en transparantie van de gemeente in het uitvoeren van dit project.

De verwachting is dat de kinderburgemeester een inspirerende rol zal vervullen en een stem zal geven aan de jeugd van Meppel en Nijeveen. Het is een unieke kans voor kinderen om te leren over het functioneren van de democratie en om hun eigen ideeën en wensen te delen met het gemeentebestuur.

De gemeente hoopt dat dit initiatief een voorbeeld zal zijn voor andere gemeenten in Nederland en dat het zal bijdragen aan een grotere betrokkenheid van jongeren bij de lokale politiek in het hele land. De selectieprocedure zal zorgvuldig worden uitgevoerd, waarbij de motivatievideo's en de ideeën van de kandidaten een belangrijke rol zullen spelen.

De kinderburgemeester zal worden gekozen op basis van zijn of haar vermogen om de belangen van de jeugd te vertegenwoordigen en om een positieve bijdrage te leveren aan de gemeente





RTVDrenthe / 🏆 10. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kinderburgemeester Meppel Jeugdparticipatie Gemeentebestuur Lokale Politiek

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fietspad in Oosterboer Meppel voltooid na protestenDe aanleg van het nieuwe fietspad in de wijk Oosterboer in Meppel is afgerond, ondanks eerdere protesten van buurtbewoners. Er zijn zorgen over de veiligheid van kinderen en de toegankelijkheid voor bewoners met een oprit. De kruising met de Oosterboerweg is aangepast, waardoor fietsers nu voorrang hebben.

Read more »

Kerkklokken luiden landelijk voor kinderen in onzekerheid over verblijfKerkklokken luidden door heel Nederland om aandacht te vragen voor de situatie van 420 kinderen die in onzekerheid leven over hun verblijfsrecht. De actie steunt gezinnen zoals de Babayants uit Oezbekistan, die al lange tijd in Nederland wonen en kerkasiel hebben gekregen in Kampen, maar recentelijk een negatief besluit van de IND ontvingen.

Read more »

Fransman (40) beschuldigd van verkrachting en seksueel misbruik van 34 kinderenVolgens Franse media waren de slachtoffers klasgenootjes van zijn zoon en dochter die tijdens logeerpartijtjes of verjaardagsfeestjes bij hem thuis kwamen.

Read more »

Edson da Graça botst met zijn vrouw over opvoeding kinderen: 'Komen uit verschillende werelden'Edson da Graça (44) en zijn vrouw Maud zijn al jarenlang samen. Hoewel ze gelukkig zijn in hun relatie, verschillen ze soms van mening. Vooral als het gaat om de opvoeding van hun kinderen lopen hun visies uiteen, wat af en toe voor uitdagingen zorgt, vertelt Edson in &C Oh Baby.

Read more »

Cultuurleven in Meppel komt weer op gangOmdat het theater in Meppel dicht is vanwege een jarenlange verbouwing, is er 'Ogterop on Tour' in het leven geroepen. Er werden voorstellingen op andere locaties gegeven. Maar de gemeente kwam erachter dat daar geen vergunning voor was.

Read more »

Culturele voorstellingen in Meppel mogen weer doorgaan na vergunningprobleemNa een tijdelijke stop van alle culturele voorstellingen in Meppel vanwege ontbrekende vergunningen, mag vanaf 3 mei alles weer doorgaan. De gemeente had het beheer van De Plataan overgenomen en wilde een culturele boost geven, maar ontdekte dat de juiste vergunningen ontbraken. Ook andere locaties zoals de Grote Kerk en MEproductions waren getroffen. Nu is het probleem opgelost en kunnen voorstellingen weer plaatsvinden.

Read more »