Mensensmokkel via emoji's: hoe smokkelaars online hun diensten aanbieden

Onderzoekers ontdekken dat mensensmokkelaars emoji's gebruiken als codetaal om hun diensten te promoten en routes aan te geven. Deze creatieve online aanpak maakt het detecteren lastiger en treft ook analfabeten. Bovendien vrezen experts dat strengere Europese migratieregels het probleem alleen maar erger maken.

Een rij emoticons met een rode sirene, een bus en golven. Als een migrant overweegt de Middellandse Zee over te steken, kan het slim zijn om online daarop te letten.

Het is namelijk codetaal van smokkelaars voor een 'VIP-reis' naar de overkant. Nog beter: de spook-emoticon. Als de migrant die naast een online video ziet staan, wordt er mogelijk een reis aangeboden waarbij hij rechtstreeks naar een Europees reddingsschip van een NGO wordt gebracht. Over het of de oversteek overleeft, is altijd maar de vraag.

Om deze redenen moeten mensensmokkel harder worden aangepakt. Maar experts vrezen een averechts effect: meer smokkel en meer doden. Hoe meer wij proberen migratie tegen te gaan, hoe meer zij verdienen, zegt Michele Empler van de Universiteit van Tuscia. Empler is cybersecurity-expert en probeert te doorgronden hoe mensensmokkelaars communiceren.

Het woord dat het meest terugkwam, dat in Noord-Afrika 'verbranden' betekent, is precies wat het inhoudt: je documenten vernietigen, grenzen oversteken. Empler ontdekte het systeem van emoticons. Verschillene combinaties staan voor verschillende soorten smokkelroutes. Potentiële migranten krijgen video's doorgestuurd, met daarbij een specifieke reeks emoji's die duidelijk maken welke route wordt aangeboden.

Een advertentie voor een smokkelreis. Deze combinatie staat voor het omzeilen van alle controles. Je gaat rechtstreeks naar een NGO-reddingsschip, is de belofte. De codetaal die smokkelaars gebruiken, maakt de video's lastiger vindbaar voor detectiesoftware van opsporingsdiensten.

Bovendien maken emoji's de berichten begrijpelijk voor analfabeten. Landenvlaggen en scheepsemoji's zijn populair. Net als hartjes, ziet onderzoeker Empler. Die zeggen: aan het einde, als alles goed gaat, zul je de liefde vinden.

Smokkelaars wachten dus niet tot klanten ze via-via vinden, maar promoten hun diensten proactief online. Als Empler een nepprofiel maakt van een 23-jarige man in Niger, wordt hij binnen een week benaderd door smokkelaars en overspoeld met verleidelijke berichten over makkelijke reizen naar Europa. Mensensmokkelaars stellen zich tegenwoordig op als een soort reisinfluencer, zegt de onderzoeker. Ze leggen overtochten vast in live video's, reels, op Facebook en TikTok.

En met het bewijs van aankomst. Niet alle content blijkt echt: sinds kort komen er video's voorbij die met AI zijn gemaakt. Gaan de strengere regels van het Europese migratiepact het werk van mensensmokkelaars lastiger maken? En gaat het pact levens redden, omdat mensen de gevaarlijke tocht niet meer maken?

Onzin, zegt de Italiaanse politiek-antropoloog Luigi Achilli van de universiteit Florence. Strenger beleid vergroot juist het gevaar voor migranten door hun routes langer en gevaarlijker te maken. Achilli deed veldwerk in Libië en Griekenland. Hij stelde vast dat vooral kleine criminele netwerken aan mensensmokkel doen.

Ze verdienen relatief weinig. Als je tachtig kilo mens smokkelt, is dat niet hetzelfde als tachtig kilo cocaïne. Mensen hebben bovendien de neiging om te protesteren, om te sterven, om de aandacht van de autoriteiten te trekken. En dat alles voor een inkomen dat lager ligt dan bij de smokkel van drugs, wapens, of welke andere handelswaar dan ook.

Juist door de nieuwe Europese regels wordt het werk van mensensmokkelaars lucratiever, verwachten de experts. Doordat de routes lastiger worden, zullen migranten niet meer alleen kunnen reizen en worden ze gedwongen een smokkelaar in de hand te nemen. Dus paradoxaal genoeg ondersteunen wij daarmee juist hun systeem, says Empler. Migranten en smokkelaars zullen mazen in de grenscontroles blijven vinden, zegt Achilli.

Europa is Australië niet: er is altijd wel ergens een plek waar je naar binnen kunt komen. In dit Italiaanse dorp, waar veel bootmigranten uit Bangladesh zich hebben gevestigd, geloven ze dan ook niet dat het Europese pact de komst van nieuwe migranten gaat tegenhouden. Kijk ook deze analyse over het migratiepact en wat de afspraken betekenen voor Nederland





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Mensensmokkel Emoji's Online Reclame Migratiepact EU-Beleid

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