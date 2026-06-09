Mensenrechtenorganisatie waarschuwt voor misstanden tijdens WK voetbal

Aan de vooravond van het wereldkampioenschap staat het omstreden grensbeleid van de VS opnieuw in de schijnwerpers. Mensenrechtenorganisatie Amnesty Nederland waarschuwt al langer dat het visumbeleid van gastland VS discriminerend is. Dagmar Oudshoorn, directeur van Amnesty Nederland, zegt tegen de NOS dat er nu al misstanden zijn, en dat het niet gerust stemt voor het verdere verloop van het WK.

De VS, en vooral president Trump, vrezen dat fans die uit allerlei delen van de wereld voor het WK komen, in het land blijven hangen.

Daarom willen ze vasthouden aan hun strenge immigratiebeleid, inclusief inreis- en visumverboden. Er bestaat de vrees dat agenten van de immigratiedienst ICE rond de elf stadions in de VS zullen rondlopen en mensen willekeurig zullen aanhouden om hun papieren te controleren. De VS is geen gastvrij land en berichten dat de tickets voor supporters uit Iran zijn ingetrokken of stafleden van het Iraanse team die nog wachten op een visum, dragen er niet aan bij dat mensen naar Amerika willen.

Slechts vier van de zestien speelsteden hebben concrete mensenrechtenplannen opgesteld, waarvan drie in de VS. Amnesty-directeur Dagmar Oudshoorn noemt het schrijnend dat ICE in geen van de opgestelde protocollen wordt genoemd. Ze vreest voor halflege stadions en vraagt zich af of dit een voorbode is voor de rest van het WK. Sinds Trump is teruggekeerd in het Witte Huis, is er een heuse mensenrechtencrisis ontstaan, stelt Oudshoorn





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