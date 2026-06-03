Wildopvangen starten landelijke campagne om mensen bewust te maken van de risico's van het zelf opvangen van wilde dieren.

Een steeds groter probleem: mensen helpen wilde dieren , maar schaden ze daarmee. Om dit aan te pakken starten wildopvangen een landelijke campagne om mensen bewust te maken van de risico's van het zelf opvangen van wilde dieren .

Volgens de Stichting Snorhaar in Utrecht zien ze steeds vaker mensen die thuis een zieke egel of ondervoede haas opvangen. Dit komt volgens hen vooral door sociale media en populaire boeken die mensen doen denken dat ze zelf een dier kunnen verzorgen. Maar het gaat vaak mis. Zo kregen ze een egel binnen die enkele dagen bij iemand thuis was gehouden.

Toen het dier niet opknapte, werd het gebracht. Dat zat vol vliegeneitjes en maden in de huid, die waren naar binnen gekropen. Dan is het te laat. Volgens opvangcentra spelen naast sociale media, ook verhalen in boeken een rol.

Zo verscheen onlangs het boek dat laat zien hoe mensen een wild dier verzorgen. Zo'n haasje lijkt schattig op de bank, dat zie je ook terug in de reviews bij het boek. Mensen worden echt enthousiast om een wild dier in huis te halen, maar het leert daardoor niet hoe het gevaar moet herkennen. En een egel die geaaid wordt, leert niet zijn stekels te gebruiken.

Dat zijn essentiële overlevingsvaardigheden. Om het probleem aan te pakken starten verschillende wildopvangen deze week een landelijke campagne. Daarmee willen ze mensen bewust maken van de risico's van het zelf opvangen van wilde dieren. De boodschap is duidelijk: neem altijd contact op met professionals.

Ook als je denkt dat een opvang vol zit, benadrukt Stef Arens van de opvang. Wij kunnen altijd advies geven. Met de juiste hulp heeft een dier de grootste kans om te overleven én terug te keren naar de natuur





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