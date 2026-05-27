Memphis terug in selectie, maar nog geen basisplaats

De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal, Memphis, is terug in de selectie van coach Koeman. Maar nog niet met een basisplaats. Koeman wilde liever dat hij eerder minuten had gemaakt, maar ziet hem nog steeds als een meerwaarde voor het team.

De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal, Memphis , is de partij in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Maar de voorbije weken kwakkelde hij met blessures.

Negentig minuten speelde hij nog niet sinds hij terugkeerde in de selectie bij Corinthians, in Brazilië. Coach Koeman stelde in maart nog dat zijn sterspeler helemaal fit moest zijn om in aanmerking te komen voor de selectie, maar is daar toch van teruggekomen.

'Ik had liever dat hij eerder minuten had gemaakt', bekende Koeman op de persconferentie. Wel kon hij verklappen dat de volgende stap in Memphis' herstel eraan zit te komen.

'Hij gaat vannacht nog vanaf de aftrap spelen met Corinthians, dus het is afwachten. Ik ben wel in mijn stelling veranderd. Achteraf wist ik niet zeker of ik op het EK 2024 met hem had moeten beginnen. Dus dat ga ik misschien anders doen.

' Daarmee zou hij kunnen hinten op een basisplaats voor Malen als eerste spits. Koeman wilde die voorzet in ieder geval nog niet zelf inkoppen.

'Alles kan. Hij speelt daar nu natuurlijk en hij is ooit gedebuteerd als spits. Ook bij mij. Gezien zijn kwaliteiten en de manier hoe AS Roma speelt, dat is hem op zijn lijf geschreven.

De tegenaanval, het afwerken, diepte zoeken. Maar ik denk dat dat ook nog vanaf de rechterkant naar binnen kan zijn, zoals hij bij ons ook goed heeft gespeeld. Maar in de manier hoe Roma speelt, is die spitspositie op zijn lijf geschreven.

' Spits of rechtsbuiten dus. Koeman ziet allebei als een optie.

'Beide kan, beide kan. Die doelpunten die hij bij Roma maakt, kan hij ook maken van een andere positie.

' Even later kwam het onderwerp van gesprek weer terug bij Memphis en zijn race tegen de klok. Zijn staat van dienst in Oranje speelde daarbij een rol, gaf Koeman toe.

'Ook. En de meerwaarde die hij kan hebben. Dat geldt ook voor Jurriën Timber.

' 'In april wist ik niet wanneer Memphis zijn minuten ging maken en wanneer hij weer een wedstrijd vanaf het begin zou spelen. Ik heb alleen aangegeven dat ik in de komende periode bij ons ga kijken of er nog iets ontbreekt. Op basis daarvan gaan we de keuze maken om wel of niet te starten. En misschien gedurende het toernooi… Nee, dan praat ik te ver vooruit.

Ik ga er nog steeds van uit dat hij met die twee oefenwedstrijden erbij weer de Depay kan zijn die wij nodig hebben.

' Met Corinthians speelt Memphis nog een wedstrijd in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd). De wedstrijd op 30 mei tegen Gremio laat de aanvaller schieten.

'In principe meldt hij zich zaterdag', legde Koeman uit. En zo heeft Memphis toch weer zijn plekje in de selectie te pakken, ook al waren zijn laatste twee eindrondes niet per se een doorslaand succes. Dat speelde voor Koeman niet mee.

'Ik kijk naar wie hij nog steeds is als hij wel fit is. En daarbuiten zie ik niemand anders op die plek die dat kan. Ik had altijd anders kunnen kiezen, natuurlijk, maar ik geloof dat hij nog steeds voor een meerwaarde kan zorgen. Maar dan moet hij de komende periode wel goed doorkomen.

We hebben twee oefenwedstrijden. Is hij goed, is de kans groot dat hij start. Vind ik dat niet, dan zal hij niet starten.

' Een rol als reservespeler ziet Koeman niet als een potentieel risico. 'Ik weet dat hij dat kan. ' Ook Weghorst is erbij. Op basis van zijn seizoen bij Ajax misschien niet de meest logische keuze, maar ook daar hield Koeman er een andere kijk op na.

'Hij heeft zijn rol bij ons. En ik denk dat hij in die rol nog heel goed bruikbaar is. En daarin zie ik niet iemand anders die dat kan. Iemand die je in situaties in wedstrijden kunt brengen.

' Iemand als Zian Flemming, die bij Burnley elf goals maakte in de Premier League, valt buiten de boot, ten faveure van Weghorst. Met de suggestie dat hij misschien een betere optie was geweest, kon Koeman niet veel.

'Ja, maar oké. In de manier waarop wij eventueel een wedstrijd willen eindigen als we va banque moeten spelen, in standaardsituaties, verdedigend, zijn er zoveel momenten dat hij een toegevoegde waarde kan zijn die jullie misschien niet zien. Maar ik zie dat wel. Dat is een verschil van mening.

Daarin is Flemming voor mij geen toegevoegde waarde bij de spitsen die wij al hebben. Die zijn anders dan Weghorst.





