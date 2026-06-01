Memphis Depay over fitheid voor WK: 'Het draait om voetbal, niet alleen om data'

In een interview geeft Memphis Depay aan dat hij zich goed voelt voor het WK, maar benadrukt dat fitheid meer is dan alleen data. Teamgenoot Denzel Dumfries bevestigt dat Memphis op Training goed in vorm lijkt.

Memphis Depay bereidt zich voor op het WK met het Nederlands elftal en moet zich ondervragen laten over zijn lichamelijke conditie. Tijdens een interview voor Vandaag Inside komt teamgenoot Denzel Dumfries bij hem.

Dumfries, die als vleugelverdediger speelt, vertelt dat hij Memphis op de training van maandag prees om zijn uitzicht en how fit hij lijkt. Wanneer Memphis zelf wordt gevraagd naar zijn fitheid, springt Dumfries in.

'Misschien kunnen we het aan Denzel vragen', antwoordt Memphis met een lach. Dumfries grijpt in: 'Ik heb hem vandaag nog gecomplimenteerd tijdens de training,' zegt hij terwijl hij zijn hand om Memphis' schouder legt. Memphis hervat: 'Natuurlijk maken we nu een grapje, maar ik heb het er vandaag wel met Denzel over gehad. Hoe we ons voelen.

' De all-time topscorer van Oranje gaat verder: 'Vandaag was het best wel een taaie training, en iedereen voelde het. Dat is ook goed, om te kijken hoe het team daar dan precies in staat. Iedereen vraagt me hoe het met mijn fitheid staat, maar je gaat je natuurlijk ook vergelijken met andere spelers in het team. Hoe die zich voelen, hoe hun data is.

Dat ziet er allemaal hetzelfde uit.

' Hij voegt toe: 'Ik had het er ook met Frenkie over, dat data wel gewoon belangrijk is. Zeker in het hedendaagse voetbal. Maar het moet ook gewoon draaien om kwaliteit, om voetbal. Uiteindelijk draait het niet alleen om data, maar vooral om fitheid. Dat zit bij mij goed.





