Memphis Depay Ontsnapt aan Schorsing Na Telefoongebruik Tijdens Wedstrijd

Memphis Depay komt weg met een waarschuwing na het gebruik van zijn telefoon tijdens een wedstrijd. Het Braziliaanse sporttribunaal laat de aanklacht vallen, ondanks mogelijke schorsing. De speler voerde contact met de medische staf van het Nederlands Elftal aan en werd vrijgesproken van onsportief gedrag.

Memphis Depay hoeft niet te vrezen voor een schorsing na het gebruik van zijn telefoon tijdens een wedstrijd van Corinthians tegen Flamengo . Dit nieuws kwam naar buiten nadat het Braziliaanse sporttribunaal ( STJD ) besloot de aanklacht tegen de aanvaller te laten vallen. Dit betekent dat de Nederlander er met een waarschuwing vanaf komt, nadat hij werd beschuldigd van onsportief gedrag.

De controverse ontstond doordat Depay tijdens de wedstrijd, die hij vanaf de bank volgde, zijn telefoon gebruikte. Er hing hem aanvankelijk een schorsing van één tot zes wedstrijden boven het hoofd, een straf die de ernst van de overtreding weerspiegelde volgens de regels. De zaak nam echter een onverwachte wending. Het tribunaal kwam na beraad tot een andere conclusie, waarbij de eerdere boete van 170 euro, die aanvankelijk was opgelegd, eveneens werd omgezet in een waarschuwing. \Corinthians bracht verschillende argumenten naar voren in hun verdediging. De club benadrukte dat het telefoongebruik van Depay op geen enkele manier invloed had gehad op de uitkomst of het verloop van de wedstrijd. Een cruciaal element in de verdediging was het feit dat het incident niet was opgenomen in het officiële wedstrijdrapport van de scheidsrechter. Deze omstandigheid speelde een significante rol in de beslissing van het tribunaal. Memphis zelf gaf als verklaring dat hij zijn telefoon gebruikte ‘om contact te houden met de medische staf van het Nederlands elftal’. De aanvaller kampte met een blessure aan zijn rechterdijbeen, en zijn communicatie met de staf diende om de ernst van de blessure te bespreken en te evalueren met het oog op de aankomende interlands tegen Noorwegen en Ecuador. Deze context, en de noodzaak van medische communicatie, werd door het tribunaal in overweging genomen. De advocaat van Corinthians, Sergio Engelberg, wierp eveneens vragen op over de aanklacht. Hij stelde dat alleen situaties die direct invloed hebben op de wedstrijd bestraft zouden moeten worden. Hij benadrukte dat Memphis op geen enkele manier probeerde voordeel te behalen door zijn telefoon te gebruiken. \Het tribunaal stemde in met de argumentatie van Corinthians en de advocaat, en besloot de aanvaller vrij te spreken van de aanklacht van onsportief gedrag. De uitspraak illustreert het belang van het contextuele karakter van de zaak en de afweging van de impact van het gedrag op de wedstrijd. De beslissing benadrukt ook het feit dat niet alle overtredingen dezelfde gevolgen hebben en dat de ernst van de straf afhankelijk is van de omstandigheden. Hoewel Memphis vrijuit ging, kreeg Corinthians wel een aparte boete van ruim 9.000 euro. Deze boete betrof andere incidenten die zich tijdens dezelfde wedstrijd voordeden, waardoor de club alsnog financieel werd getroffen. Deze straf staat los van de zaak van Depay en toont aan dat het sporttribunaal ook andere overtredingen tijdens de wedstrijd bekeek. Het hele voorval toont aan hoe complex en soms onvoorspelbaar de beslissingen in het voetbal kunnen zijn, vooral wanneer het gaat over gedragingen buiten het veld





