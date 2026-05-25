Memphis Depay maakt rentree voor Corinthians na blessureleed

Memphis Depay heeft zondagnacht zijn rentree gemaakt voor Corinthians. De aanvaller keerde na twee maanden terug en speelde tegen Atlético Mineiro een half uur. Zakarya Labyad maakte in de 1-0 overwinning het enige doelpunt.
Memphis begon niet in de basis. Yuri Alberto bezette de spitspositie vanaf de aftrap. Alberto was na vijf minuten direct belangrijk: na een korte combinatie zette hij Gustavo Vernes voor de keeper, die schoot vervolgens voorlangs.miste de afgelopen acht competitiewedstrijden van Corinthians vanwege blessureleed. Daardoor was het nog maar de vraag of de Nederlander het WK zou halen.
De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal leek een signaal af te willen geven bij bondscoach Ronald Koeman. Memphis was in het laatste half uur zeer actief. De aanvaller kwam veel aan de bal en zorgde met veel diepgaande loopacties voor verwarring bij de Atlético-verdediging.meldde vrijdag al dat de Nederlander minuten zou maken, al zouden die waarschijnlijk beperkt blijven.minuut was daar de belangrijke en vooral bevrijdende treffer van Labyad.
Na een lange aanval kwam de bal terecht bij Matheuzinho, die met een hoge voorzet de Marokkaan bereikte. Labyad nam de bal direct op de pantoffel en schoot hard raak voor de winnende treffer. Voor de aanvaller was het van groot belang dat hij weer ritme opbouwde, omdat Koeman in maart nog zei Memphis alleen mee te nemen naar het WK als hij fit zou zijn.
Later kwam hij daarop terug door te zeggen dat een half-fitte Memphis ook van waarde kan zijn. Memphis keerde terug van een dijbeenkwetsuur die hem sinds maart aan de kant hield. Voor hem is het te hopen dat Koeman hem als fit genoeg beschouwt, zodat de spits een plek in de WK-selectie van het Nederlands elftal kan bemachtigen. Koeman maakt woensdag zijn selectie bekend
Stefan de Vrij heeft blessure opgelopen, mogelijk zijn laatste duel voor InterDankzij blessures, blijft Oranje in de gaten houden voor het WK. Hierbij vallen Xavi Simons, Matthijs de Ligt en Jerdy Schouten al af. Memphis Depay en Jurriën Timber hopen de komende dagen terug te keren. Recent terugkwam Justin Kluivert op het veld.
René van der Gijp adviseert Ronald Koeman: 'Een niet fitte Memphis? Wat een gedoe, man!'René van der Gijp zou Ronald Koeman adviseren om op het WK met Brian Brobbey of Donyell Malen te starten in de punt van de aanval. De analyticus snapt de twijfel van de bondscoach niet zo, zegt hij in de rubriek De Krantjes van Vandaag Inside.
Atlético afgeschminkt in 800ste wedstrijd Simeone: treurig afscheid voor GriezmannDe derde plek in Spanje is dit seizoen voor Villarreal. De gelen uit het Oosten en Atlético Madrid begonnen met een gelijk aantal punten aan de allerlaatste wedstrijd van La Liga, maar in die onderlinge strijd om de derde plek was Villarreal oppermachtig.
