Memphis Depay hervat zijn rentree in de Braziliaanse landmacht

Memphis Depay hervat zijn rentree in de wedstrijdselectie van de Braziliaanse landmacht, enkele weken voor het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De aanvaller van Corinthians, die sinds 23 maart aan de kant stond met een blessure aan zijn dijbeen, zal zijn rentree maken bij de competitiewedstrijd tegen Atlético Mineiro.

De aanvaller van Corinthians, die sinds 23 maart aan de kant stond met een blessure aan zijn dijbeen, zal zijn rentree maken bij de competitiewedstrijd tegen Atlético Mineiro. De 32-jarige aanvaller domineerde de afgelopen periode de headlines, omdat zijn deelname aan het WK hoogst onzeker was. Nu, drie weken voor de start van het wereldkampioenschap, kan hij zijn rentree tussen de lijnen maken. Het is de laatste keer dat Memphis minuten kan maken voordat Ronald Koeman zijn WK-selectie bekendmaakt.

De 26-koppige selectie waarmee Oranje naar het WK gaat, wordt door de bondscoach op woensdag 27 mei bekendgemaakt. Op de bank neemt naast Memphis ook Zakaria Labyad plaats. Corinthians neemt het op tegen Atlético Mineiro in de Brasileirão Série A, het hoogste niveau van Brazilië. Corinthians staat zestiende in de competitie, terwijl tegenstander Atlético Mineiro drie punten meer heeft en elfde staat.

In de nacht van woensdag op donderdag speelt Corinthians opnieuw, dan wacht in de Copa Libertadores (de Zuid-Amerikaanse Champions League) een duel met het Argentijnse Platense





