Meme-oorlog: NAFO bestrijdt Russische propaganda met humor

Een online gemeenschap, NAFO, bestrijdt Russische propaganda in de Oekraïne-oorlog met humor en memes. Deze beweging, ontstaan uit een internetmeme, heeft duizenden leden en zamelt miljoenen euro's in voor Oekraïne.

De oorlog in Oekraïne is niet alleen een strijd op het slagveld, maar ook een intense digitale oorlog . Op sociale media zoals Twitter, Facebook en andere platformen woedt een constante strijd tussen propaganda en tegenreactie, waar steeds meer burgers direct betrokken zijn. Een opmerkelijke speler in deze digitale oorlog is NAFO , wat staat voor North Atlantic Fellas Organization .

Deze online gemeenschap heeft zich gespecialiseerd in het bestrijden van Russische propaganda met humor, memes en massale acties. Deze aanpak, die begon met een internetmeme van een Shiba Inu hondje, is uitgegroeid tot een beweging van tienduizenden mensen over de hele wereld. \Presentator Patrick Lodiers bespreekt samen met Amerikakenner Kirsten Verdel en Telegraaf-journalist Alexander Bakker de opkomst en effectiviteit van NAFO. Verdel legt uit dat de leden, die zichzelf 'fellows' noemen, zich vaak machteloos voelden en een manier zochten om iets te doen. De community kiest bewust voor humor als wapen tegen desinformatie. Wanneer Russische accounts propaganda verspreiden, reageren de fellows massaal met memes en humoristische commentaren. 'Het is eigenlijk een soort trollenleger dat die Russische berichten onder laat sneeuwen', aldus Verdel. Deze strategie vermindert de ernst van de propaganda, waardoor het minder bereik genereert en de boodschap minder serieus wordt genomen. De fellows gebruiken vaak hondjes als avatars, wat bijdraagt aan de toegankelijkheid van de zware onderwerpen voor een breed publiek. De impact van NAFO is niet beperkt tot de digitale wereld; ze zamelen ook aanzienlijke bedragen in voor Oekraïne. Deze donaties variëren van militaire hulpgoederen tot humanitaire ondersteuning. Volgens Verdel zijn er acties geweest die variëren van honderden euro's tot acties van een miljoen euro. De gemeenschap heeft naar schatting tientallen miljoenen euro's opgehaald, waarmee NAFO aantoont dat mensen wereldwijd een concrete bijdrage kunnen leveren aan de oorlogsinspanningen. \De rol van informatie in de oorlog is cruciaal. Journalist Alexander Bakker benadrukt de toename van desinformatie, ook in Nederland. 'Je ziet enorme hoeveelheden onzin voorbijkomen die in het voordeel van Rusland zijn.' De digitale tegenreactie van groepen zoals NAFO is daarom van groot belang, niet alleen om feitelijke onjuistheden te corrigeren, maar ook om de zichtbaarheid van propaganda te verminderen. Verdel wijst er echter op dat deze strijd niet zonder gevolgen is. De participatie in NAFO is open voor iedereen. Wie doneert aan Oekraïense doelen kan zich aansluiten als 'fella' en bijdragen aan de online strijd. Dit biedt velen een manier om actief betrokken te zijn. NAFO laat zien dat de oorlog zich niet alleen in Oekraïne afspeelt, maar ook online, en dat deze digitale strijd invloed heeft op de wereldwijde perceptie van het conflict. De impact reikt verder dan alleen het online strijdveld. NAFO heeft een tastbare impact op het financieren van de oorlog, met een significante bijdrage aan de hulp die Oekraïne ontvangt. In de uitzending van zaterdag 11 april 2026, wordt naast de meme-oorlog tegen Russische propaganda, ook de toename van verwarde personen besproken met politiek verslaggever Sarah Bakker, het bezoek van premier Jetten en het koningspaar aan Donald Trump en de geopolitieke spanningen in Europa met journalist Alexander Bakker. De Hongaarse verkiezingen en de positie van Viktor Orbán komen ook aan bod





NAFO Oekraïne Rusland Propaganda Memes Online Oorlog Digitale Oorlog Desinformatie Humor Donaties Oorlog In Oekraïne North Atlantic Fellas Organization

