De Nederlands-Ghanese verdediger Melvin Plaatje Luckassen staat op het punt zijn eerste WK te spelen na zijn selectie voor het Ghanese nationale team. Oorspronkelijk niet gekozen, kwam hij in het picture door een blessure van een andere speler. Hij speelde eerder voor Nederlandse clubs als AZ en PSV en heeft veel ervaring opgedaan in het buitenland.

Deociated met het Nederlands-Ghanese voetballer Melvin Plaatje Luckassen heeft een opmerkelijke WK-selectieplaats veroverd. Hoefden aanvankelijk niet te melden op het Ghanese trainingskamp, bracht een blessure van Djiku een plotselinge verandering in zijn situatie.

Coach Carlos Queiroz heeft Luckassen laten invliegen en gaf maandag op een persconferentie aan dat Djiku het toernooi niet zal halen. Alhoewel de definitieve bevestiging nog even op zich kan laten wachten, wijzen alle tekenen erop dat Luckassen deel zal uitmaken van de 26-koppige WK-selectie van Ghana. Volgens persbureau heeft de Ghanese bond zijn naam zelfs al bij de FIFA ingediend. Het door blessures geplaagde Ghana zal de definitieve selectie dinsdag bekendmaken.

Voor Luckassen zou het zijn eerste WK worden. Luckassen, de oudere broer van de bekende Brian Brobbey, heeft een uitgebreide carrière achter de rug in het Nederlandse en buitenlandse voetbal. Hij speelde in Nederland voor AZ en PSV, waarna hij zijn weg vond naar het buitenland. Zijn reis voerde hem langs clubs als Hertha BSC in Duitsland, Anderlecht in België, Kasimpasa en Fatih Karagümrük in Turkije, en Maccabi Tel Aviv in Israël.

Vorig jaar belandde hij bij Pafos FC in Cyprus. Met deze Cypriotische club maakte hij dit seizoen zijn opmerkelijke debute in de competitiefase van de Champions League, wat zijn ervaring en profiel verder versterkte. Dinsdag zal Luckassen met Ghana trainen tegen Wales in een voorbereidende vriendschappelijke ontmoeting in Cardiff. Deze wedstrijd begint om 20.45 uur.

In de groepsfase van het WK 2026, dat gehouden wordt in Canada, Mexico en de Verenigde Staten, speelt Ghana tegen Panama, Engeland en Kroatië. Deze uitdagingen maken deel uit van een moeilijke, maar spannende weg voor het Ghanese team. De selectie van Luckassen, een ervaren verdediger met uitgebreide internationale ervaring, zal waarschijnlijk eenbeleven zijn voor de Ghanezen in hun jacht op een goede WK-optreden





