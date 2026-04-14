Meloni veroordeelt Trumps aanval op paus Leo

De Italiaanse premier Giorgia Meloni heeft zich aangesloten bij de kritiek op de uitspraken van voormalig president Trump over paus Leo, en veroordeelt zijn opmerkingen als onacceptabel. De reactie volgt op Trumps recente aanval op de paus en zijn oproep tot vrede.

Premier Meloni van Italië heeft zich uitgesproken over de recente kritiek van voormalig president Trump op paus Leo. Ze voegt zich bij de groeiende groep critici die de uitlatingen van Trump als onacceptabel bestempelen. Meloni benadrukt dat het de taak en de plicht van de paus is om op te roepen tot vrede en om oorlogsgeweld in alle vormen te veroordelen. Deze uitgesproken veroordeling van Trump door Meloni is opmerkelijk, gezien haar eerdere nauwe banden met de voormalige Amerikaanse president. Ze behoort tot de Europese leiders die als de meest bevrienden met Trump kunnen worden beschouwd en was bijvoorbeeld als enige Europese leider aanwezig bij zijn inauguratie in januari 2025. Trump s uitspraken, gedaan in het weekend, richtten zich specifiek op de paus, waarbij hij de paus als 'zwak' bestempelde op het gebied van misdaad en 'slecht' in buitenlandse politiek . Trump gaf aan geen paus te willen die 'het OK vindt dat Iran een atoombom heeft' en suggereerde dat paus Leo alleen paus zou zijn geworden vanwege zijn presidentschap.

De kritiek van Trump volgt op een gebedsdienst van paus Leo in de Sint-Pietersbasiliek, waarin hij pleitte voor een snelle beëindiging van de oorlog in het Midden-Oosten. In reactie op de aanval van Trump liet de paus weten niet onder de indruk te zijn en vast te houden aan zijn uitgesproken standpunten. Hij gaf echter aan geen behoefte te hebben aan een direct debat met Trump. In eerste instantie reageerde Meloni, zelf een katholiek, terughoudend op de uitspraken van Trump. In een verklaring voorafgaand aan een bezoek van paus Leo aan vier Afrikaanse landen, liet ze enkel weten de paus te steunen, wat haar kritiek opleverde vanuit de oppositie. Zij beschuldigden haar ervan de moed te missen om Trump direct te bekritiseren. Dit leidde tot een tweede verklaring van Meloni, waarin ze de uitspraken van Trump expliciet veroordeelde.

Naast de reactie van Meloni en de paus, heeft Trump tevens opschudding veroorzaakt door een actie op sociale media. Hij zag zich genoodzaakt een post te verwijderen die bestond uit een AI-gegenereerde afbeelding. Deze afbeelding toonde Trump als een Jezus-achtige figuur, die zijn hand op het voorhoofd van een patiënt legt. De afbeelding leidde tot felle kritiek en afstandname van verschillende groepen, waaronder christelijke leiders, politieke tegenstanders en zelfs prominenten uit Trumps eigen achterban. Deze gebeurtenissen onderstrepen de complexe relatie tussen politiek en religie en de gevolgen van het uitspreken van controversiële meningen door prominente figuren. De kritiek op Trump door Meloni en andere leiders toont aan dat de invloed van zijn politieke uitspraken nog steeds groot is en dat zijn woorden directe gevolgen kunnen hebben. De hele situatie laat de potentiële impact zien van de manier waarop publieke figuren zich uiten over gevoelige onderwerpen, en de reacties die daarop volgen.





