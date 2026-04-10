Melania Trump ontkent relatie met Jeffrey Epstein in zeldzame verklaring

First Lady Melania Trump heeft publiekelijk ontkend ooit een relatie te hebben gehad met Jeffrey Epstein, en ontkent slachtoffer te zijn geweest van de zedendelinquent. Haar verklaring, die onverwacht kwam, roept vragen op over de timing en de motivatie achter deze uitspraak.

Melania Trump heeft gisteren, vanuit het Witte Huis , in een zeldzame verklaring aan verslaggevers duidelijk gemaakt dat ze nooit een relatie met Jeffrey Epstein heeft gehad. Ze benadrukte dat ze geen slachtoffer was van de zedendelinquent en dat ze niets wist van het misbruik dat hij pleegde. De plotselinge timing van deze publieke ontkenning roept vragen op, aangezien Melania Trump doorgaans terughoudend is met het geven van verklaringen aan de pers.

In haar statement beklemtoonde ze dat de geruchten die haar linken aan Epstein 'moeten stoppen', en dat ze nooit een vriendin of slachtoffer van hem is geweest. Ze gaf toe dat zij en Donald Trump soms op dezelfde feesten aanwezig waren als Epstein, maar dit was volgens haar slechts een gevolg van de overlapping in sociale kringen.\De verklaring van Melania komt op een moment dat de zaak-Epstein weer in de schijnwerpers staat. Hoewel de publiciteit rondom de zaak enigszins getemperd is door de recente gebeurtenissen in het Midden-Oosten, blijft de zaak een gevoelig onderwerp in de Amerikaanse politiek en samenleving. In het bijzonder is de Amerikaanse pers verrast door de verklaring. Vorig jaar ontkende Melania al eens dat Epstein degene was die haar aan Donald Trump had voorgesteld, nadat Hunter Biden, de zoon van voormalig president Joe Biden, dit op televisie had beweerd. Destijds reageerde de First Lady fel en dreigde ze met juridische stappen. De reactie van Melania Trump benadrukt de gevoeligheid rondom de beschuldigingen en roept vragen op over de beweegredenen achter haar actie. Zowel de woordvoerder van de First Lady als die van het Witte Huis weigerden commentaar te geven over of president Trump op de hoogte was van de verklaring van zijn vrouw. \Jeffrey Epstein, een veroordeelde zedendelinquent, was berucht om zijn connecties met beroemdheden en invloedrijke personen. Hij creëerde een uitgebreid misbruiknetwerk waarbij hij duizenden minderjarige meisjes ronselde en 'uitleende' aan zijn vrienden en kennissen, waaronder prominente figuren. Epstein werd in 2019 opnieuw gearresteerd op verdenking van zedenmisdrijven en pleegde later dat jaar zelfmoord in de gevangenis. De zaak kreeg in de Amerikaanse media uitgebreide aandacht. De kwestie van de betrokkenheid van Epstein bij prominente figuren blijft een bron van controverse en speculatie. De verklaring van Melania Trump, hoewel bedoeld om een einde te maken aan specifieke geruchten, draagt bij aan de aanhoudende discussie rondom de zaak en de mogelijke implicaties voor de betrokkenen. De aandacht van de media is voorlopig echter verschoven naar andere actualiteiten, maar de impact van de zaak-Epstein op de publieke opinie blijft voelbaar





RTLBoulevard / 🏆 19. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Melania Trump Jeffrey Epstein Witte Huis Zedendelinquentie Misbruik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Weski's verdediging, Rutte bij Trump, en nieuws over staakt-het-vuren en jaguarVandaag: verdediging in de zaak Weski, NAVO-chef Rutte bij Trump, staakt-het-vuren tussen VS en Iran, en een zeldzame zwarte jaguar vastgelegd in Ecuador. Het weerbericht en verkeersinformatie zijn ook inbegrepen.

Read more »

Rutte ontmoet Trump op cruciaal moment in VS-Iran conflictNAVO-secretaris-generaal Mark Rutte bezoekt president Donald Trump in Washington op een moment van grote geopolitieke spanningen. De gesprekken zullen onder meer gaan over de NAVO, de relatie met Iran en de Europese defensie-inspanningen.

Read more »

Rob de Wijk vindt dat koning niet naar Witte Huis moet gaanDefensie-expert Rob de Wijk vindt dat koning Willem-Alexander volgende week niet naar het Witte Huis zou moeten gaan. Dat zegt hij in de nieuwe aflevering van de podcast De Claudia Show tegen Claudia de Breij. De Wijk reageert in de podcast op de uitlatingen van president Donald Trump richting Iran de afgelopen dagen.

Read more »

Iran bereidt zich voor op escalatie na dreiging Trump, staakt-het-vuren broosIraniërs bereidden zich in wanhoop voor op escalatie na een dreigement van Trump, waarna een staakt-het-vuren werd afgekondigd. Dit bestand blijkt echter broos, met de Straat van Hormuz opnieuw gesloten. De situatie is onzeker en de angst onder de bevolking groot.

Read more »

Trump claimt succes in staakt-het-vuren: 'Maar Iran bepaalt de uitkomst'Trumps claim van succes is volgens experts voorbarig en nauwelijks te onderbouwen.

Read more »

NAVO-chef Rutte 'begrijpt punt Trump', maar verdedigt ook Europees standpuntHet Witte Huis herhaalde na afloop de kritiek dat 'de NAVO er niet voor ons was toen we ze nodig hadden'. Vragen over een vertrek van de VS uit het bondgenootschap, wuifde Rutte weg.

Read more »