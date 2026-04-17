Meivakantie: Is vakantie echt zo magisch als we denken?

Nu de meivakantie aanbreekt en miljoenen Nederlanders eropuit trekken, rijst de vraag of vakantie wel de oplossing is voor al onze problemen. Experts stellen dat vakantie overschat wordt en dat de natuur een bewezen positievere impact heeft op ons welzijn dan een reis weg.

De meivakantie is aangebroken en voor miljoenen Nederlanders betekent dit een periode van welverdiende rust en ontspanning. Ruim acht miljoen landgenoten trekken eropuit, waarbij een groeiend aantal kiest voor bestemmingen dichter bij huis, deels ingegeven door de huidige wereldwijde onrust. Ondanks deze reisplannen, reist de gedachte dat vakantie wellicht niet de magische oplossing is waar velen op hopen. Een hoogleraar op het gebied van emoties en welbevinden stelt zelfs dat vakantie het meest overschatte fenomeen is.

De sector-econoom recreatie en toerisme van de Rabobank, Jos Klerx, constateert dat Nederlanders vakantie steeds meer beschouwen als een primaire levensbehoefte. Het idee is dat men liever niet op vakantie bezuinigt en zelfs een gevoel van ongelukkig zijn ervaart wanneer een reis er niet in zit.

Ad Vingerhoets, een expert op dit gebied, vergelijkt vakantie met een soort mythisch wondermiddel. Hij observeert dat bij algemene malaise of onvrede vaak de aanbeveling klinkt om op vakantie te gaan, met de impliciete verwachting dat dit spontaan alle problemen zal oplossen. Echter, onderzoek wijst uit dat dit scenario lang niet voor iedereen geldt. Het meenemen van bestaande problemen naar een nieuwe omgeving, zoals depressieve gevoelens of een burn-out, kan juist averechts werken, zeker wanneer het vertrouwde sociale netwerk thuis achterblijft. Het aanpassen aan een vreemde omgeving kan immers ook leiden tot een vorm van stress en een gevoel van controleverlies, wat voor veel individuen verre van aangenaam of zelfs contraproductief is.

Een ander wijdverbreid misverstand is het idee van 'opladen' tijdens de vakantie. Vingerhoets nuanceert dit door te stellen dat dit zeker niet altijd het geval is. Een vakantie vergt ook energie, en als men na terugkomst dezelfde routines en leefomstandigheden herhaalt, is de kans klein dat er daadwerkelijk iets positiefs verandert. De invloed van conditionering op ons gedrag is aanzienlijk. Eenmaal terug in dezelfde kantooromgeving, geconfronteerd met dezelfde collega's, vervallen veel mensen binnen enkele dagen weer in hun oude gedragspatronen. Wat daarentegen wel bewezen effectief is, is het opzoeken van de natuur. Volgens Vingerhoets is dit het meest heilzame wat men kan doen. Talrijke onderzoeken tonen aan dat blootstelling aan de natuur een significant positieve impact heeft op ons welzijn





