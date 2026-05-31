Meike Wijers: 'Australië is een land vol tegenstrijdigheden'

Meike Wijers, de NOS-correspondent voor Australië, Nieuw-Zeeland en de Pacifische eilanden, spreekt over haar fascinatie voor Australië en de tegenstrijdigheden die het land kenmerken.

Meike Wijers , de NOS-correspondent voor Australië , Nieuw-Zeeland en de Pacifische eilanden, was nooit van plan om naar de andere kant van de wereld te gaan.

Toch belandde ze in Australië, waar ze werd verkocht door de rauwe natuur, de mooie vogels en de mensen. Het land fascineert Meike omdat het vol tegenstrijdigheden zit. Ze spreekt over de migranten die naar Australië zijn gekomen, maar ook over het anti-migratiegeluid dat de laatste jaren is gegroeid. Daarnaast speelt de omgang met de oorspronkelijke bewoners, de Aboriginals, een belangrijke rol.

Meike merkt dat ze te weinig tijd heeft om op het strand te liggen, waar ze zo graag komt. De combinatie van het strand en de multiculturele stad Sydney maakt dat ze voorlopig niet aan vertrekken denkt





