Mehdi Taremi kritisch over organisatie van WK

De Iraanse voetballer Mehdi Taremi heeft zijn kritiek op de organisatie van het WK uitgesproken. Hij heeft aangegeven dat de situatie slecht is voor de spelers en dat het een negatieve invloed heeft op het team. De FIFA-president Gianni Infantino heeft een bezoek gebracht aan het Iraanse team en heeft de spelers lovend gesproken.

De Iraanse voetballer Mehdi Taremi heeft zijn kritiek op de organisatie van het WK uitgesproken. Door spanningen op politiek gebied tussen Iran en de Verenigde Staten , waar het WK wordt gehouden, lijdt het Iraanse nationale team onder de organisatie.

Volgens Taremi is de situatie slecht voor de spelers en heeft het een negatieve invloed op het team. Hij heeft aangegeven dat het team alleen vrede en vreugde wil en dat het niet juist is dat ze in deze situatie terechtkomen. De FIFA-president Gianni Infantino heeft een bezoek gebracht aan het Iraanse team en heeft de spelers lovend gesproken. Hij heeft hen bedankt voor hun aanwezigheid en heeft hen gesteund in hun situatie.

Taremi heeft aangegeven dat het team zich klaarmaakt voor de laatste twee wedstrijden en dat ze goede hoop hebben dat ze iets voor elkaar kunnen krijgen. Het Iraanse team heeft een sterke boodschap aan de wereld gestuurd, volgens Infantino. De organisatie van het WK is een complexe zaak en er zijn veel factoren die een rol spelen. De spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten zijn een van de belangrijkste redenen waarom het Iraanse team in deze situatie terechtkomt.

De visum-problemen en de beperkingen die het team heeft om in de Verenigde Staten te verblijven zijn ook een belangrijke factor. Het Iraanse team is zich bewust van de problemen die ze hebben, maar ze zijn zich ook bewust van hun sterke punten. Ze zijn klaar om de laatste twee wedstrijden aan te gaan en ze hebben goede hoop dat ze iets voor elkaar kunnen krijgen. De FIFA-president Gianni Infantino heeft de spelers gesteund en heeft hen lovend gesproken.

Hij heeft hen bedankt voor hun aanwezigheid en heeft hen gesteund in hun situatie. De situatie is complex en er zijn veel factoren die een rol spelen. Het Iraanse team is zich bewust van de problemen die ze hebben, maar ze zijn zich ook bewust van hun sterke punten. Ze zijn klaar om de laatste twee wedstrijden aan te gaan en ze hebben goede hoop dat ze iets voor elkaar kunnen krijgen





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