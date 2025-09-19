Megastrafzaak Flor B.: Drugsbaron voor de rechter, chaos in de rechtszaal en Nederlandse connecties

Drugsbaron Flor B., jarenlang gezocht in België, staat terecht in een van de grootste misdaadprocessen. De zaak is chaotisch verlopen met vechtpartijen in de rechtszaal en er zijn Nederlandse connecties blootgelegd.

Foto: ANPVandaag 23:06 Drugsbaron Flor B. stond jarenlang op de 'Most Wanted'-lijst van België . Nu staat hij terecht in een van de grootste misdaadprocessen die onze zuiderburen ooit hebben gekend. Presentator Maaike Timmerman bespreekt dit in een extra aflevering van BONUS Student criminologie wordt drugsbaron: megastrafzaak tegen Vlaamse Flor B. van start - Het Misdaadbureau. Flor B. is iemand die altijd op de hoogte wil zijn, vertelt misdaadjournalist Pieter Huybrechts.

Hij probeerde agenten om te kopen, hij had overal bij justitie pionnen die voor hem opzoekingen deden en valse paspoorten maakten. Huybrechts legt uit dat doordat de geheime chatboxen waarin Flor B. opdrachten gaf gekraakt zijn, er nu meerdere verdachten terechtstaan. In totaal gaat het om 32 verdachten. Ze maken allemaal deel uit van zijn criminele organisatie, van advocaat tot politieagent, aldus Huybrechts. Een van de verdachten die terecht staat, is de Nederlandse advocaat Cem Polat. Hij wordt ervan verdacht vertrouwelijke informatie uit Nederlandse politiedossiers te hebben doorgespeeld aan leden van de criminele organisatie van Flor B. De verdenkingen tegen Polat kwamen aan het licht toen die berichten gekraakt werden, vertelt Noa van Oostrom. Uit die berichten blijkt dat hij in contact stond met leden van die organisatie.\Het proces rond Flor B. is inmiddels ontaard in chaos. Gisteren liep het in de zaak helemaal uit de hand in de Belgische rechtbank. Ik volg al vijftien jaar justitie in België en heb een paar grote zaken mogen verslaan voor de krant, maar dit heb ik nog nooit gezien. Er is gevochten, letterlijk in de rechtszaal, vertelt Huybrechts. Een van de advocaten vroeg het woord en kreeg dat herhaaldelijk niet van de rechter, legt hij uit. Dit werkte volgens Huybrechts op de zenuwen van de rechter, die besloot de advocaat door de aanwezige politie uit de zaal te laten zetten. Die is toen met het nodige geweld uit de zaal verwijderd en er is nog een tweede advocaat, die van de vriendin van Flor B., met geweld uit de zaal gezet. De spanningen zijn duidelijk hoog in deze zaak, wat de complexiteit en de ernst van de aanklachten onderstreept. De impact op de betrokkenen, van verdachten tot advocaten, is enorm. De rechtszaal is het toneel geworden van een strijd die verder gaat dan alleen de juridische aspecten.\Er zijn veel lijntjes die Flor B. met Nederland heeft. Zo zou zijn ex-schoonvader een bekende Brabantse 'pillenkoning' zijn, met wie Flor B. nog lange tijd samenwerkte. Ook komt zijn vriendin Petronella uit ons kikkerland. In een eerdere uitzending sprak Maaike Timmerman met Vlaamse misdaadjournalist Faroek Özgünes over die vriendin van de drugsbaron. Lange tijd leefden zij in Zwitserland onder een schuilnaam in grote welvaart. Dit toont aan hoe grensoverschrijdend de activiteiten van Flor B. waren. Benieuwd naar welke andere lijntjes Flor B. heeft met Nederland? Of wil je weten wat misdaadjournalist Pieter Huybrechts gisteren nog meer hoorde in de rechtbank? Luister dan nu naar deze nieuwe, korte, extra aflevering van Het Misdaadbureau. Elke week duikt Maaike Timmerman met haar redactie in de rauwe realiteit van misdaad in Nederland. Misdaad in de regio vormt het vertrekpunt, waarna de onderzoeksredactie bredere patronen en trends blootlegt. In iedere uitzending worden de resultaten van grondig onderzoek besproken, aangevuld met een persoonlijk verhaal van iemand die er middenin zit. Naast het programma verschijnt er wekelijks ook een podcast van Het Misdaadbureau in je favoriete podcast-app. De focus ligt hier op de diepte van het onderzoek en de impact van de misdaad op individuen en de samenleving





