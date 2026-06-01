Megakunstwerk voor 100 jaar Wieringermeerpolder

In augustus 2030 moet er een megakunstwerk klaar zijn ter viering van 100 jaar Wieringermeerpolder. Nu al zijn er tientallen bewoners mee bezig, de bedoeling is dat er uiteindelijk honderden zullen meedoen.

Artistiek leider van het project Voortborduren Coen Carstens krijgt al veel aanmeldingen. Elke dinsdag- en donderdagochtend zijn er al mensen bezig met het kunstwerk in de oude brandweerkazerne in Wieringerwerf. De creatie moet een ruime 6 bij 9 meter groot zijn en zal uit verschillende materialen bestaan. De bedoeling is dat het werk op het plafond van ontmoetingsplek de Cultuurschuur in Wieringerwerf komt te hangen.

Het idee is ontstaan uit een praktisch probleem: de akoestiek in de centrale hal van de cultuurschuur was niet goed. De voorzitter van de cultuurschuur bedacht dat er een kunstwerk moest komen te hangen en kwam naar Coen toe. Van daaruit is het idee ontstaan om het verhaal over ons, over de Wieringermeerpolder, te vertellen. Daar kwam dit ontwerp uit.

Het gaat prachtig worden, zegt een opgetoonde Janneke de Regt. De keramiste is druk met klei uit de Wieringermeerpolder. Wat ik mooi vind aan dit project is dat het een 'communityding' is. Dat blijkt: verschillende helpers beamen het erg gezellig te vinden met elkaar.

Coen is daar blij mee: het moet niet alleen zijn kunstproject worden, maar een kunstproject van iedereen. Elke dinsdag is er van 14.00 tot 17.00 uur open dag op de Verbindingsweg 2 in Wieringerwerf waar de vorderingen bekeken kunnen worden. 28 augustus is de officiële start van het project





