Meerderheid Kamer steunt directe trein Eindhoven‑Brussel; Grinwis wil Eurocity omleiden

De Tweede Kamer heeft een meerderheid bereikt voor een directe trein tussen Eindhoven en Brussel. ChristenUnie‑kamerlid Pieter Grinwis wil de Eurocity Direct laten stoppen in Eindhoven in plaats van Rotterdam, met een extra trein per uur voor Rotterdam als compensatie. Het voorstel moet de economische samenwerking tussen de Brainportregio en de EU-hoofdstad versterken en de frequente verbinding verbeteren.

Een meerderheid van de Kamerleden in de Tweede Kamer heeft onlangs laten blijken dat ze een directe treinverbinding tussen Eindhoven en Brussel willen realiseren. Het initiatief komt van ChristenUnie‑politicus Pieter Grinwis, die woensdagavond een motie indiende waarin hij de huidige Eurocity Direct , die nu vanuit Amsterdam Zuid vertrekt, wil omleiden zodat deze in plaats van Rotterdam in Eindhoven stopt.

De motie krijgt brede steun: diverse fracties hebben zich al publiekelijk uitgesproken voor het plan, waardoor er een duidelijke meerderheid bestaat die de voorgestelde wijziging onderschrijft. Het idee is dat de directe intercity die momenteel via Rotterdam naar Brussel rijdt, via Eindhoven moet rijden, waardoor de Brainportregio - een van de belangrijkste technologische en economische hubs van Nederland - sneller en gemakkelijker verbinding krijgt met de Europese hoofdsteden.

Momenteel bestaan er naast de internationale hogesnelheidstrein Eurostar nog twee reguliere treinverbindingen tussen de Lage Landen en België. De eerste is de Eurocity Direct, die oorspronkelijk vanuit Amsterdam Zuid vertrekt en onderweg een stop maakt in Rotterdam voordat hij naar Brussel rijdt. De tweede is de reguliere Eurocity, die rechtstreeks vanuit Rotterdam vertrekt en op verschillende stations langs de route stopt.

Volgens Grinwis verliest de Eurocity Direct hiermee een cruciale tussenstop; hij haalt namelijk de conventionele Eurocity in, waardoor er feitelijk maar één trein per uur naar Brussel rijdt als de Eurostar buiten beschouwing wordt gelaten. De Eurostar biedt een snelle, maar dure optie die verder reikt dan alleen Brussel en daardoor minder geschikt is voor de dagelijkse forenzen tussen de twee steden.

Grinwis stelt in zijn motie voor dat de Eurocity Direct niet langer in Rotterdam stopt, maar in plaats daarvan een eindpunt krijgt in Eindhoven. Als compensatie voor Rotterdam, die anders een uur minder frequent wordt bediend, zou de Rotterdam‑station elk uur een extra Eurocity Direct moeten ontvangen. Zo ontstaat er voor beide steden een evenwichtige dienstverlening: Eindhoven krijgt een directe, frequente verbinding met de Europese hoofdstad, terwijl Rotterdam wordt gecompenseerd door een extra trein per uur.

Het voorstel heeft als doel de economische samenwerking tussen de Brainportregio en Brussel te stimuleren, waardoor bedrijven, onderzoekers en studenten makkelijker kunnen reizen tussen deze twee belangrijke knooppunten. Daarnaast wordt verwacht dat de nieuwe verbinding leidt tot een toename van het reizigersvolume, een vermindering van de wegverkeer en een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van zowel Nederland als België. Het plan heeft inmiddels de aandacht getrokken van zowel regionale als nationale politici, vervoersautoriteiten en ondernemers uit de tech‑sector.

Veel bedrijven in Eindhoven, die sterk afhankelijk zijn van internationale samenwerking, zien de directe trein als een strategisch voordeel. Ook de Belgische kant heeft enthousiasme getoond; er bestaat inmiddels een brede consensus dat een snellere verbinding tussen Brussel en Eindhoven de handelsrelaties tussen de twee landen zal versterken.

De minister van Infrastructuur heeft aangegeven dat de haalbaarheid van de wijziging nog moet worden onderzocht, onder andere met betrekking tot de capaciteit van de spoorinfrastructuur en de benodigde aanpassingen aan het stationsontwerp. Desondanks blijft de stemming in de Kamer positief, en de verwachting is dat er binnenkort een definitieve beslissing zal volgen. Mocht je een fout in dit artikel opmerken of aanvullende informatie hebben, dan kun je contact opnemen met de redactie.

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