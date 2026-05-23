Meerdere doden in Libanon door Israëlische luchtaanvallen

In de buurt van de zuidelijke stad Tyrus vielen ten minste tien mensen om door Israëlische luchtaanvallen

In Libanon vielen door Israël ische luchtaanvallen zeker tien mensen om, waaronder zes ambulancemedewerkers. Het Libanese ministerie van Volksgezondheid veroordeelt de aanvallen als schending van het internationaal recht.

Ook in de stad Tyrusitself werden explosies gehoord, en in verschillende regio's rond de stad werden evacuatiebevelen uitgevaardigd. Israël voert alleen doelen van Hezbollah aan, hoewel er bij de aanvallen veel burgerslachtoffers vallen. Het Libanese ministerie plaatste een video waarin twee ambulancemedewerkers werden verzorgd, maar werden weggestuurd door een ambulancevoertuig dat een flits en knal veroorzaakte. Bij poging om het beeld te verifiëren, bleek dat de locatie dezelfde was waar de Israëlische luchtaanvallen waren.

Sinds vorige maand geldt er een staakt-het-vuren, maar Israël heeft nog regelmatig luchtaanvallen uitgevoerd, naar eigen zeggen als reactie op schendingen van het staakt-het-vuren door Hezbollah. Sinds maart bezet Israël het zuiden van Libanon, heeft een gele lijn ingesteld, de onofficiële grens tussen Israël en Libanon, waar inwoners zich niet in het bezette gebied mogen bevinden, zonder risico op beschoeide nauwkeurigheid te lopen. Bovendien vernietigt Israël systematisch dorpen, infrastructuur, openbare gebouwen en landbouwgrond, ook tijdens het staakt-het-vuren





