Meer dan 1500 handtekeningen tegen schrappen docentencabaret Stedelijk Gymnasium Breda

Meer dan 1500 mensen hebben een petitie ondertekend tegen het schrappen van het jaarlijkse docentencabaret op het Stedelijk Gymnasium Breda. De schoolleiding heeft de dertig jaar oude traditie afgeblazen vanwege zorgen over de sociale veiligheid, wat leidt tot onrust en protest onder leerlingen, ouders en docenten. De rector kondigt gesprekken aan maar een terugdraaien van het besluit is onzeker.

Meer dan 1500 leerlingen, ouders, oud-leerlingen en andere sympathisanten zijn in opstand gekomen nadat het docentencabaret op Stedelijk Gymnasium Breda is geschrapt. De schoolleiding zet een streep door de dertig jaar oude traditie, omdat die de ' sociale veiligheid ' zou raken.

Dit besluit raakt het hart van de schoolcultuur, zo meent een ouder. De promotieavond, een feestelijke afsluiting van het schooljaar met rapportuitreiking en een humoristisch terugblik op het afgelopen jaar in de vorm van een cabaret, werd geannuleerd vanwege vragen over de sociale veiligheid: zouden leerlingen zich veilig en prettig voelen bij bepaalde opmerkingen en grappen? De traditie van dertig jaar lijkt abrupt te worden opgeheven. Onvrede heeft geleid tot een petitie van de leerlingenraad die trongste steun kreeg.

Inmiddels hebben 1500 mensen hun handtekening gezet om de promotieavond en het docentencabaret te behouden. Volgens betrokkenen zegt dat getal alles over de impact van het besluit, maar benadrukken dat het protest voortkomt uit liefde voor de school. Wij willen helemaal geen slechte publiciteit voor de school, aldus een anonieme moeder. We dragen deze school juist een warm hart toe.

Volgt bronnen van Omroep Brabant ligt de aanleiding bij rector Inge Rodenburg. Zij zou zorgen hebben geuit over de vorm en inhoud van het cabaret en nieuwe voorwaarden hebben gesteld die het vrijwel onmogelijk maken het cabaret op de gebruikelijke manier voort te zetten. Voorwaarden zouden onder meer zijn dat teksten vooraf goedgekeurd moeten worden vanwege de vraag of leerlingen zich wel veilig voelen bij bepaalde opmerkingen.

Of er mensen zijn die een eerdere promotieavond als kwetsend hebben ervaren, is niet bekend. De makers houden rekening met elkaar, zeggen betrokkenen. Ze sparen eerder de leerlingen, maar juist zichzelf niet. Opvallend is dat alle betrokkenen anoniem willen blijven.

Dit voorval gaat volgens een bron om meer dan alleen de cabaretavond. Het gaat over vertrouwen. Docenten maken al dertig jaar een voorstelling voor leerlingen en ouders. Nu voelt het alsof ineens aan de inhoud wordt getwijfeld.

Dat juist leerlingen nu massaal in actie komen, vinden zij veelzeggend. Het mooiste is eigenlijk dat leerlingen opstaan voor hun docenten, zo zegt een ouder. Dat zie je niet op iedere school. Een docent noemt de petitie zelfs een voorbeeld van waar het Stedelijk altijd voor heeft gestaan: betrokkenheid, zelfstandigheid en kritisch denken.

Rector Inge Rodenburg laat in een schriftelijke reactie weten de ontstane commotie te betreuren. Er zijn veel betrokken medewerkers en leerlingen op onze school en daar hechten we grote waarde aan. Volgens Rodenburg gaat de school deze week in gesprek met betrokken medewerkers en de leerlingenraad. Komende vrijdag volgt een reactie richting leerlingen en ouders.

Tot die tijd doen wij verder geen mededelingen. Of het besluit alsnog wordt teruggedraaid, blijft daarmee nog even onduidelijk





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