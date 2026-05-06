Medische Evacuatie na Hantavirus-uitbraak op Cruiseschip MV Hondius

Drie personen worden vanuit Kaapverdië naar Schiphol getransporteerd na een ernstige uitbraak van het Hantavirus aan boord van het cruiseschip MV Hondius.

Een gespannen sfeer heerste vanavond op de luchthaven van Schiphol toen een van de medische evacuatie vluchten vanuit het Kaapverdische Praia landde. Deze vluchten waren noodzakelijk vanwege een zorgwekkende situatie aan boord van het cruiseschip MV Hondius, waar een uitbraak van een zeldzame en gevaarlijke infectieziekte voor grote onrust zorgde.

In totaal zijn er drie opvarenden van het schip met twee verschillende vluchten naar Nederland getransporteerd. Terwijl het eerste toestel reeds is gearriveerd, wordt het tweede vliegtuig op een later tijdstip verwacht. De identiteit van de passagiers werd aanvankelijk strikt geheim gehouden, maar later bleek dat er sprake was van twee bemanningsleden met duidelijke symptomen van het hantavirus, een eenenveertigjarige Nederlander en een zestenvijftigjarige Brit.

Daarnaast bevond zich een vijfenzestigjarige Duitse vrouw aan boord, die nauw verwant is aan een passagier die reeds aan het begin van deze maand op het schip was overleden. Bij aankomst stonden ambulances klaar om de patiënten direct over te brengen naar gespecialiseerde medische faciliteiten voor verdere behandeling en strikte isolatie.

Het hantavirus is een infectieziekte die primair wordt overgedragen van knaagdieren op mensen, vaak via het inademen van stof dat besmet is met urine of uitwerpselen van geïnfecteerde muizen of ratten. In dit specifieke geval gaat het echter om de Andesvariant van het virus, wat de situatie aanzienlijk complexer en gevaarlijker maakt. In tegenstelling tot veel andere varianten van het hantavirus, is er bij de Andesvariant bewijs dat het virus in enkele gevallen van mens op mens kan worden overgedragen.

Dit verhoogt het risico voor zowel de bemanning als de passagiers op een besloten ruimte zoals een cruiseschip aanzienlijk. De symptomen van deze ziekte zijn zeer ernstig en kunnen snel escaleren naar acute longklachten en hartfalen, wat vaak leidt tot een kritieke toestand van de patiënt. De medische wereld kijkt met grote zorgen naar deze uitbraak, aangezien de sterftecijfers bij dit type virus historisch gezien erg hoog liggen en de behandeling complex is.

De menselijke tol van deze uitbraak is reeds pijnlijk duidelijk geworden. In de afgelopen maand zijn er drie mensen overleden: twee Nederlanders en een Duitser. Een van de meest tragische verhalen is dat van een Nederlandse vrouw die wanhopig probeerde terug te keren naar haar thuisland nadat zij ziek was geworden. Haar reis was een ware beproeving.

Via het afgelegen eiland Sint-Helena, waar haar echtgenoot al was bezweken aan de gevolgen van het virus, probeerde zij haar weg naar Amsterdam te vinden. Ze bereikte uiteindelijk Johannesburg, maar haar gezondheid verslechterde zo snel dat zij bij het instappen op een KLM-vlucht naar Schiphol werd verwijderd. De stewardessen en het medisch personeel zagen in dat haar toestand te kritiek was om een intercontinentale vlucht te overleven.

Kort na haar verwijdering uit het toestel overleed zij, wat leidde tot een golf van verdriet en bezorgdheid onder haar medereizigers. De luchtvaartmaatschappij KLM heeft inmiddels bevestigd dat zij alle nodige stappen onderneemt om de passagiers van de betreffende vluchten te informeren over de mogelijke risico's. Hoewel de kans op besmetting voor mensen die niet direct in contact zijn gestaan met de zieken beperkt is, wordt er uit voorzorg gehandeld.

De focus ligt nu op het monitoren van de overlevenden en het voorkomen van verdere verspreiding van de Andesvariant op het Europese vasteland. De medische evacuatie vanuit Praia markeert een kritiek punt in de afhandeling van deze crisis, waarbij de samenwerking tussen internationale gezondheidsinstanties en transportbedrijven essentieel is. De komende dagen zullen cruciaal zijn voor de herstelkansen van de geëvacueerde bemanningsleden en het vaststellen van de volledige omvang van de besmettingen aan boord van de MV Hondius





