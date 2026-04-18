Mediahuis staakt krantenbezorging op Schiermonnikoog en Vlieland: papieren editie verdwijnt per 1 juli

Krantenuitgever Mediahuis zet per 1 juli de papieren bezorging en verspreiding van haar titels, waaronder De Telegraaf, Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant, op de Waddeneilanden Schiermonnikoog en Vlieland stop. De beslissing is ingegeven door oplopende bezorgkosten en de veranderende bezorgtijden van PostNL, die de tijdige levering van actuele dagbladen onmogelijk maken. Abonnees op de eilanden zullen vanaf die datum hun krant niet meer op papier ontvangen. Een alternatieve oplossing zoals een centraal ophaalpunt bleek niet haalbaar. Dit besluit treft 110 abonnees van de noordelijke kranten, waarvan 20 lezers van Dagblad van het Noorden. De krant gaat wel verder met digitale edities.

Krantenuitgever Mediahuis heeft aangekondigd per 1 juli 2024 te stoppen met de bezorging en verspreiding van haar kranten op de Waddeneilanden Schiermonnikoog en Vlieland . Deze ingrijpende beslissing heeft directe gevolgen voor de papieren edities van een reeks bekende titels, waaronder De Telegraaf, Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant.

Ook kranten van de Persgroep, zoals de Volkskrant, Algemeen Dagblad en Trouw, die door Mediahuis op de eilanden werden verspreid, zullen vanaf die datum niet meer op papier verkrijgbaar zijn. De uitgever wijst twee hoofdoorzaken aan voor deze stopzetting: de aanzienlijk gestegen bezorgkosten en de veranderende logistieke processen van PostNL. Met ingang van 1 juli mag PostNL post namelijk niet meer binnen één dag bezorgen, maar heeft het twee dagen de tijd. Vanaf 2027 wordt dit zelfs uitgebreid naar drie dagen. Deze verschuiving in bezorgtijden maakt het volgens Mediahuis onmogelijk om een actuele dagkrant nog tijdig op de eilanden te leveren. Susan Horstra, werkzaam bij de Leeuwarder Courant, verklaart in een reactie: 'Een actuele dagkrant bezorgen lukt daardoor niet meer. Samen met de al hoge bezorgkosten maakt dat het stopzetten op de twee eilanden noodzakelijk.' Ondanks de zoektocht naar alternatieven, zoals het opzetten van een centraal ophaalpunt waar alle kranten op de eilanden verzameld zouden kunnen worden, bleek ook deze optie volgens de uitgever niet haalbaar. Deze ontwikkeling raakt een klein, maar loyaal publiek op de eilanden. Het gaat in totaal om 110 abonnees van de noordelijke kranten op beide eilanden. Van hen lezen 20 abonnees specifiek Dagblad van het Noorden. Hoewel de papieren verspreiding komt te vervallen, blijft de mogelijkheid om de kranten digitaal te lezen bestaan. Mediahuis benadrukt dat de digitale abonnementen gewoon doorlopen en dat de online platforms de volledige inhoud van de kranten blijven bieden. De uitgever hoopt dat de eilandbewoners, ondanks het wegvallen van de papieren editie, de overstap naar een digitale leeservaring zullen maken. De aankondiging van Mediahuis volgt op ander nieuws rondom Dagblad van het Noorden, dat onlangs na 156 jaar de krantenredactie in Winschoten sloot. De sentimenten rondom het belang van de dagelijkse krant werden verder belicht in een artikel getiteld 'Lopend Vuur: Ik kan niet zonder mijn dagelijkse krant', wat de impact van dit soort veranderingen op de lezerspublieken onderstreept





