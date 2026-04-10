ME grijpt in na kampioensfeest ADO Den Haag: Charges in de binnenstad

Na het kampioensfeest van ADO Den Haag in de binnenstad van Den Haag, moest de Mobiele Eenheid (ME) ingrijpen. Er ontstonden ongeregeldheden en de ME voerde charges uit om de orde te herstellen. De supporters trokken de binnenstad in, waar confrontaties ontstonden. De politie onderzoekt de precieze details van de incidenten.

De Mobiele Eenheid (ME) heeft vrijdagavond charges uitgevoerd in de binnenstad van Den Haag na het kampioensfeest van ADO Den Haag. De situatie escaleerde nadat supporters zich naar het centrum begaven. Er werd met verschillende objecten gegooid naar de ME, waarna de politie besloot in te grijpen. De onrust volgde op de feestelijkheden rondom het kampioenschap van ADO Den Haag, dat eerder die avond was behaald.

De spanning was voelbaar in de stad en er waren aanwijzingen dat de viering uit de hand zou kunnen lopen. Het was ongeveer anderhalf uur nadat ADO officieel kampioen was geworden dat de situatie omsloeg en de sfeer omsloeg van feestvreugde naar onrust en confrontatie. De supportersmassa, die aanvankelijk had gefeest op de Hoefkade en in het Transvaalkwartier, verplaatste zich in grote getale naar het centrum van de stad. De politie had dit proberen te voorkomen en probeerde de massa terug te dringen, maar dit lukte niet direct. In een horecagelegenheid aan de Hoefkade zat de selectie van ADO Den Haag de wedstrijd FC Den Bosch - SC Cambuur te bekijken op televisieschermen. Toen dit bekend werd, verzamelden zich gedurende de wedstrijd enkele honderden supporters op het plein voor de horecagelegenheid. De aantrekkingskracht van de spelers en de spanning van de wedstrijd zorgden ervoor dat de menigte groeide en de situatie veranderde. Rond 23:30 uur trokken de ADO-supporters de binnenstad in. De situatie werd toen grimmiger en de politie greep in. De ME werd ingezet om de menigte te bedwingen en terug te dringen uit het centrum. De ME'ers probeerden de supporters weg te drijven tussen de winkelstraten, wat resulteerde in charges en confrontaties. Op videobeelden is te zien dat er klappen werden uitgedeeld tijdens de charges. De beelden tonen de heftigheid van de confrontaties en de inspanningen van de ME om de orde te herstellen. De inzet van de ME was intens en de situatie was chaotisch. Vlak voor middernacht was de rust uiteindelijk wedergekeerd, maar de impact van de gebeurtenissen was nog duidelijk voelbaar in de stad. De schade en de exacte details van de charges zijn nog niet volledig bekend. Er is momenteel geen gedetailleerde informatie over het aantal arrestaties, gewonden of de omvang van de materiële schade. De politie is een onderzoek gestart naar de gebeurtenissen. Verdere details over de ME-charges en de aanleiding tot de ongeregeldheden worden nog onderzocht. Het volledige verhaal van het kampioenschap van ADO Den Haag is te vinden in ons uitgebreide dossier. Hierin wordt niet alleen het kampioenschap belicht, maar ook de weg ernaartoe en de gevolgen van de festiviteiten. De focus ligt op de prestaties van het team, de reacties van de fans en de maatregelen van de autoriteiten





