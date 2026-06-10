McKenna verlaat Ipswich Town na drie promovities in vier jaar

Kieran McKenna, de alom geprezen manager van Ipswich Town, heeft zijn vertrek aangekondigd na een historische reeks van drie promoties in vier seizoenen. De voormalige assistent-coach van Manchester United zal een sabbatical nemen in plaats van direct naar een nieuwe club te gaan.

Kieran McKenna, demanager van Ipswich Town , heeft na vijf seizoenen het proces verlaten. Hij vertrekt niet naar een nieuwe club, maar neemt een sabbatical. McKenna arriveerde in december 2021 en bouwde in vier jaar tijd drie keer promotion op: van League One naar het Championship en daarna naar de Premier League .

Het afgelopen seizoen promoveerde Ipswich direct na degradatie. McKenna spreekt van een mix van gevoelens bij zijn afscheid: dankbaarheid, trots, verdriet en tevredenheid. Hij noemt de band met de club uniek en het moment om afscheid te nemen nooit goed, maar na de tweede promotie naar de Premier League en reflectie voelt hij dat dit het juiste moment is om een stap opzij te zetten.

Hij kijkt trots terug op de vooruitgang en vol optimisme voor de toekomst van de club. Hij wil tijd besteden aan zijn familie, die hem altijd heeft gesteund





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