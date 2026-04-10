McIlroy en Burns delen de leiding op The Masters 2026

Rory McIlroy en Sam Burns gaan na de eerste dag van The Masters 2026 aan de leiding. De titelverdediger McIlroy en Burns speelden een sterke ronde van 67 slagen, 5 onder par. Scottie Scheffler en Jon Rahm volgen in de achterhoede.

Rory McIlroy en Sam Burns delen na de openingsdag de leiding tijdens The Masters 2026, het eerste golfmajor van het jaar. Met een indrukwekkende ronde van 67 slagen, wat overeenkomt met 5 slagen onder het baangemiddelde, vestigden ze zich aan de top van het klassement op de legendarische Augusta National Golf Club. Hun prestatie plaatst hen twee slagen voor op een achtervolgende groep bestaande uit Jason Day, Patrick Reed en Kurt Kitayama.

McIlroy, die vorig jaar het prestigieuze groene jasje in de wacht sleepte, maakt hiermee een krachtig statement voor zijn ambities om de titel te prolongeren. Het is opmerkelijk dat het pas de zesde keer in de geschiedenis van The Masters is dat de titelverdediger na de eerste achttien holes de leiding neemt. De statistieken wijzen uit dat slechts één speler, Jack Nicklaus in 1966, erin slaagde om na zo'n start ook daadwerkelijk het toernooi te winnen. Bovendien hebben slechts drie spelers, Nicklaus, Tiger Woods en Nick Faldo, ooit de Masters twee jaar op rij gewonnen, wat de moeilijkheidsgraad van deze prestatie nog eens extra benadrukt.\Sam Burns, die in 2023 zijn vijfde PGA-titel behaalde, verrast met zijn sterke start. Opvallend is dat zijn prestaties in The Masters tot nu toe niet overeenkwamen met zijn potentieel; zijn beste resultaat was een 29ste plaats. De 36-jarige McIlroy kende ondanks zijn toppositie geen foutloze ronde. Zijn eerste afslag belandde in het publiek, een bal kwam tussen de bomen terecht en zijn afslag op hole zeven eindigde op hole zeventien. Desondanks vond McIlroy slechts vijf keer de fairway met zijn afslag. 'Ondanks het missen van die fairways kwam ik goed in mijn spel. Geweldige start', aldus McIlroy, die zijn ronde afwisselde met zes birdies en één bogey. Dit toont aan dat hij, ondanks enkele onfortuinlijke momenten, de veerkracht en het spel beheerst om zich te handhaven aan de top van het klassement. De concurrentie is echter moordend, met topgolfers die dicht op de hielen zitten.\De huidige nummer één van de wereld, Scottie Scheffler, staat gedeeld zesde met -2, samen met onder anderen Justin Rose en Xander Schauffele, wat aangeeft dat de strijd om de titel nog lang niet gestreden is. Jon Rahm, momenteel de beste speler op de LIV-tour, stelde teleur met een ronde van +6 en bevindt zich op de 73ste plaats. Een opvallende afwezige in Augusta is Tiger Woods. De golflegende, die eind maart zijn rentree leek te maken na een periode van dertien maanden revalideren van meerdere operaties, besloot zich begin april terug te trekken uit de golfsport. Dit na een auto-ongeluk en concentreert zich nu op zijn gezondheid. Woods wil de tijd nemen om 'gezonder, sterker en geconcentreerder' terug te keren, wat aantoont dat persoonlijke gezondheid en welzijn altijd voorrang hebben. De afwezigheid van Woods voegt een extra dimensie toe aan de spanning van het toernooi, gezien zijn immense populariteit en historische prestaties in The Masters. De focus ligt nu volledig op de huidige deelnemers en hun strijd om de begeerde groene jas





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kabinet schrapt verhoging AOW-leeftijd niet, eerst praten over alternatievenPremier Jetten erkende gisteren dat er veel weerstand tegen het plan is, maar wil dat er eerst over alternatieven wordt gesproken.

Read more »

Saibari's Toekomst: Kampioenschap Eerst, Top-5 Competitie Ambities en TransferperikelenIsmael Saibari reageert op de geruchten over een transfer. Hij benadrukt dat hij zich eerst wil focussen op het seizoen bij PSV en de mogelijke deelname aan het WK. Een transfer naar een top-5 competitie is een droom, maar hij wacht op het juiste moment. Verder commentaar over rivaliteit, controversiële spreekkoren en vermeende onrechtvaardigheden in de sport.

Read more »

WK-titel voor Oranje: meestervoorspeller voorziet Nederlands succes in AmerikaHet Nederlands elftal wordt komende zomer in Amerika wereldkampioen. Althans, dat voorspelt de Duitse econoom Joachim Klement. Klement doet niet zomaar aannames, aangezien hij de vorige drie WK-winnaars goed voorspeld had.

Read more »

Europese Commissie eist uitleg van Hongarije over delen EU-informatie met RuslandDe Europese Commissie eist opheldering van Hongarije over beschuldigingen van het delen van vertrouwelijke EU-informatie met Rusland. Commissievoorzitter Von der Leyen zal de kwestie met EU-regeringsleiders bespreken. De beschuldigingen, gebaseerd op publicaties van journalisten, suggereren samenwerking die de veiligheid en belangen van de EU ondermijnt. Het gaat onder meer over pogingen Russische burgers van sanctielijsten te halen.

Read more »

Sinner en Alcaraz bereiken kwartfinales van Monte Carlo MastersJannik Sinner en Carlos Alcaraz hebben de kwartfinales van het Monte Carlo Masters bereikt. Sinner versloeg Machác in een spannende wedstrijd. Alcaraz had meer moeite met Etcheverry.

Read more »

Voor het eerst scheiding chimpanseegroep vastgelegd, kostte het leven van 28 dierenVolgens de onderzoekers waren een aantal redenen de oorzaak van de splitsing. Zo zorgde de grootte van de groep, de dood van zieke dieren en de wisseling van een alfamannetje voor spanningen.

Read more »