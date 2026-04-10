McIlroy en Burns delen de leiding na eerste dag The Masters 2026

Rory McIlroy en Sam Burns staan bovenaan na de eerste ronde van The Masters 2026. Scottie Scheffler en Jon Rahm presteren wisselend, terwijl Tiger Woods ontbreekt door blessure.

Rory McIlroy en Sam Burns delen de koppositie na de openingsdag van The Masters 2026. Met een indrukwekkende ronde van 67 slagen, wat overeenkomt met 5 onder par, hebben ze een solide voorsprong opgebouwd op de concurrentie op de prestigieuze Augusta National Golf Club. Jason Day, Patrick Reed en Kurt Kitayama volgen op twee slagen achterstand, wat de intensiteit van de strijd benadrukt.

McIlroy, die vorig jaar het felbegeerde groene jasje in de wacht sleepte, laat opnieuw zien dat hij een kracht is om rekening mee te houden. Het is pas de zesde keer in de geschiedenis van The Masters dat de titelverdediger na de eerste achttien holes aan de leiding staat. De statistieken wijzen uit dat dit geen garantie is voor succes, want slechts één speler, Jack Nicklaus in 1966, wist na een dergelijke start ook daadwerkelijk het toernooi te winnen. Bovendien zijn er slechts drie spelers, Nicklaus, Tiger Woods en Nick Faldo, die erin slaagden om The Masters twee jaar op rij te winnen, wat de complexiteit en de uitdaging van het toernooi aantoont.\Sam Burns, die in 2023 zijn vijfde PGA-titel behaalde, verrast met zijn sterke start. Burns heeft in het verleden op The Masters nog niet echt indruk kunnen maken, met zijn beste prestatie tot nu toe een 29ste plaats. Zijn huidige positie is een belangrijke stap voorwaarts en zet zijn ambities voor dit toernooi kracht bij. McIlroy, ondanks een minder vlekkeloze start, wist zich knap te herpakken. Zijn eerste teeshot kwam in het publiek terecht, en hij had ook te kampen met andere uitdagingen, zoals een bal die tussen de bomen belandde. Bovendien vond hij slechts vijf keer de fairway met zijn teeshot. Maar ondanks deze obstakels behield McIlroy zijn focus en speelde hij met een opmerkelijke kalmte. Hij wist zes birdies te noteren, die slechts door één bogey werden overschaduwd. 'Ondanks het missen van die fairways kwam ik goed in mijn spel. Geweldige start,' aldus McIlroy, die zijn mentale veerkracht en vastberadenheid toonde. Zijn prestatie is een bewijs van zijn ervaring en expertise in de golfsport.\Scottie Scheffler, momenteel de nummer één van de wereld, deelt de zesde plaats met onder anderen Justin Rose en Xander Schauffele, met een score van -2. De prestatie van Jon Rahm, de huidige leider van de LIV Golf-tour, was teleurstellend met een ronde van +6, wat hem op de 73ste plaats brengt. Een opvallende afwezige is Tiger Woods, de golflegende die in maart zijn comeback aankondigde na een lange periode van revalidatie na meerdere operaties. Hij leek zich voor te bereiden op The Masters, maar een auto-ongeluk in april dwong hem om zich voorlopig terug te trekken uit de golfsport. Woods heeft aangegeven dat hij zich zal concentreren op zijn gezondheid en wil de tijd nemen om 'gezonder, sterker en geconcentreerder' terug te keren. Zijn afwezigheid is een gemis voor de fans en voegt een extra laag van intrige toe aan de competitie. De eerste dag laat zien dat de strijd om het groene jasje open is en dat de komende dagen vol verrassingen en spannende momenten zullen zitten





