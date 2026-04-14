McDonald's-moorden: Hoger Beroep Begint - Doorbreekt Schutter Zijn Stilte?

Het hoger beroep in de schietpartij in de McDonald's van Zwolle, waarbij twee broers omkwamen, begint vandaag. De schutter, veroordeeld tot dertig jaar cel, zou mogelijk zijn stilte doorbreken. De zaak, bekend als de McDonald's-moorden, heeft de gemeenschap diep geraakt.

De schietpartij in een McDonald's in Zwolle , waarbij twee broers om het leven kwamen, heeft diepe sporen nagelaten in de gemeenschap en ver daarbuiten. Vandaag begint het hoger beroep in deze geruchtmakende zaak, en de ogen zijn gericht op Ü. (36), de schutter die eind 2023 veroordeeld werd tot dertig jaar cel. De vraag die boven de rechtszaal hangt, is of hij zijn stilte zal doorbreken en zijn kant van het verhaal zal vertellen. Het gerechtshof in Arnhem heeft twee dagen uitgetrokken om de zaak, bekend als de McDonald's-moorden, te behandelen.

De gebeurtenissen van 30 maart 2022 in het fastfoodrestaurant aan de noordkant van Zwolle staan nog scherp in het geheugen gegrift. Op die fatale woensdagavond, rond etenstijd, weerklonken elf schoten die een golf van chaos en paniek veroorzaakten. Mensen vluchtten voor hun leven, terwijl in de nasleep bleek dat de broers Ali (57) en Hüseyin (62) Torunlar het niet hadden overleefd. De schutter meldde zich enkele uren later op het politiebureau in Deventer.

Tijdens de eerdere rechtszaak kwam het mogelijke motief uitgebreid aan bod. De verdediging voerde aan dat Ü. het slachtoffer was van afpersing door de broers, die naar verluidt 30.000 euro van hem eisten. De rechtbank in Zwolle oordeelde echter dat er sprake was van moord, mede gebaseerd op het feit dat Ü. een week voor de schietpartij zijn pistool had opgegraven en meegenomen naar het restaurant. Dit werd gezien als een teken van voorbedachte rade, wat de aanklager sterker maakte.

Tijdens de eerdere rechtszaak beriep Ü. zich grotendeels op zijn zwijgrecht en brak zijn stilte slechts eenmaal om spijt te betuigen aan de nabestaanden. De verwachtingen zijn hooggespannen of hij nu, in het hoger beroep, meer openheid van zaken zal geven. Tijdens een voorbereidende zitting liet Ü. al doorschemeren dat hij graag een verklaring wil afleggen, omdat hij naar eigen zeggen onjuistheden in het dossier ziet. De nieuwe advocaat van Ü., Ayse Çimen, was maandag niet beschikbaar voor commentaar, maar benadrukte dat ze haar tijd hard nodig heeft om de verdediging voor te bereiden.

De uitkomst van het hoger beroep kan cruciaal zijn, niet alleen voor Ü., maar ook voor de nabestaanden die al die tijd om antwoorden hebben gevraagd. De nieuwe strafeis van het Openbaar Ministerie wordt vandaag verwacht, wat de spanning in deze complexe zaak nog verder opvoert. De zaak laat een diepe indruk achter op de gemeenschap, herinnerend aan de verwoestende gevolgen van geweld en de zoektocht naar gerechtigheid.





