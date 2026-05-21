McDonald's medewerker in Echt mishandeld met mes en tegen het hoofd geslagen

Een medewerker van McDonald's in Echt is in februari dit jaar gestoken met een mes en mishandeld door Rachid A. (31) tegen het hoofd te slaan. Justitie verdenkt A. van poging tot doodslag en mishandeling.

Een medewerker van McDonald's in Echt die in februari dit jaar is gestoken met een mes, is daarbij meerdere malen in zijn arm en rug geraakt.

Ook zou Rachid A. (31) het slachtoffer hebben mishandeld door hem tegen het hoofd te slaan. Dat werd donderdag duidelijk tijdens een eerste openbare zitting in de rechtbank van Roermond. In de nacht van 7 op 8 februari ging het mis bij de fastfoodzaak aan de Zuiderpoort. De medewerker was nog aan het werk toen hij werd neergestoken.

Wat de aanleiding voor de steekpartij is geweest, is nog niet duidelijk. Justitie verdenkt A. van poging tot doodslag en mishandeling. Na het incident vluchtte de verdachte uit Schagen. De politie kreeg later een melding dat iemand op de A2 liep, in de buurt van de McDonald's.

Agenten vonden hem in de berm naast de snelweg. Hij gaf geen gehoor aan de aanwijzingen van de politie. Daarom werd een politiehond ingezet. Daarna is hij aangehouden.

De rechtbank vroeg A. donderdag of hij iets wilde zeggen. Hij hield zijn lippen stijf op elkaar. Of hij tijdens de inhoudelijke behandeling zal verklaren, moet nog blijken. Een verdachte hoeft immers niet mee te werken aan zijn eigen veroordeling





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rechtbank Roermond Mcdonald's Echt Mes Mishandeling Prolijk Tot Doodslag A2 Schagen Aangehouden Vlucht Verklaren

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Paracetamol en een pot vaseline; Isa en Demi fietsen de Elfstedentocht op een tandemHet Omrop Fryslân-fietsteam bij de Fietselfstedentocht bestaat dit jaar uit verslaggevers Isa Visser (Omrop Fryslân) en Demi Hoekstra (RTV NOF). Zij zullen verslag doen van de Tocht vanaf hun tandem.

Read more »

Volgende gedachte na het lezen van de tekst om over zorg te troepen voor de uitfasering van de ongevallenmanaging functie bij de brandweer in de provincie OverijsselDe tekst beschrijft een reeks vasthouden van het laatste nieuws uit Overijssel op 20 mei, inclusief ongelukken, branden en misdrijven. Bijvoorbeeld een eenzijdig ongeval in Staphorst waarin een wagen de kop in een berm sloeg, veroorzaakt door tegenspraak met dranghekken. De bestuurder werd gewond maar overleed niet. Een andere man werd aangehouden nadat hij een dergelijke test weigerde en agenten beledigde, en een bestuurder van een bestelbus raakte gewond bij een grotere railling met een groep eenden.

Read more »

Een dag na de grote brand in Scheemda: 'Wij hadden een engeltje op de schouder zitten'Zwartgeblakerd, dichtgetimmerd en met hekken afgezet: een dag na de grote brand die vier woningen aan de Kerkstraat in Scheemda in de as legde, maakt het getroffen huizenblok een trieste indruk.

Read more »

Utrecht blijft een van de duurste steden voor een studentenkamerEen studentenkamer in Utrecht is in de eerste drie maanden van dit jaar gemiddeld weer wat duurder geworden. Volgens Kamernet kost een kamer in Utrecht nu zo'n 800 euro.

Read more »