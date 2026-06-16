Mbappé vestigt nieuw historisch record als topscorer Frankrijk met indrukwekkende prestaties

Kylian Mbappé heeft officieel Olivier Girouds record gebroken en is nu de topscorer aller tijden van het Franse voetbalteam. Zijn twee doelpunten in een recente wedstrijd hebben hem naar de 57 interlandtreffers gebracht, waarmee hij zich naast de grootste namen in de voetbalgeschiedenis plaatst. Met nog steeds een jonge leeftijd en meerdere WK's voor de boeg, ziet de toekomst er rooskleurig uit voor de Franse ster.

In een recente wedstrijd verwierf Kylian Mbappé een historische mijlpaal voor het Franse nationaal team. Na een aanvankelijk geschil over een eventuele strafschop, scoorde Mbappé een doelpunt dat zijn carrière opnieuw definieert.

Het betrof zijn 57ste interlanddoelpunt, waarmee hij Olivier Girouds record overtrof en nu de全部 topscorer aller tijden van Frankrijk is. Zijn tweede doelpunt in dezelfde wedstijid was een krachtige schiet vanaf de rand van het strafschopgebied, onstoppelijk voor doelman Édouard Mendy. Mbappés celebrations, die aanvankelijk opmerkelijke aandacht trokken, waren eigenlijk een eerder bedacht concept, bedacht tijdens een autorit met televisiepresentator James Corden.

Met deze prestaties plaatst Mbappé zich niet alleen boven Giroud, maar hij schoot ook voorbij iconen als Lionel Messi, Pelé en Just Fontaine in de historische top 3 van Franse doelpuntenmakers. Mbappé, nog maar 27 jaar oud, heeft nog meerdere Wereldkampioenschappen te wachten, en zijn volgende kans om zijn voorsprong uit te breiden komt al snel in de tweede poulewedstrijd tegen Irak. Daarna wacht een cruciale ontmoeting tegen Noorwegen, geleid door Erling Haaland, in de laatste Groep I-wedstrijd.

Deze wedstrijden bieden Mbappé de gelegenheid om verder afstand te nemen van Giroud en mogelijk nog dichter bij het wereldwijdeWK-record van Miroslav Klose te komen





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