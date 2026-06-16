Mbappé topscorer aller tijden van Frankrijk

Kylian Mbappé heeft in de groepsfase van het WK Frankrijk tegen Senegal met 2-0 gewonnen. Hierdoor is hij de topscorer aller tijden van Frankrijk met 58 goals in 99 interlands.

Kylian Mbappé heeft in de groepsfase van het WK Frankrijk tegen Senegal met 2-0 gewonnen. Hierdoor is hij de topscorer aller tijden van Frankrijk met 58 goals in 99 interlands.

Mbappé heeft met Frankrijk de eerste stap op het WK gezet en is van mening dat het team nog niet helemaal op de goede weg is. Hij denkt dat het belangrijk is om een ​​toernooi goed te beginnen om wat meer gemoedsrust te krijgen. Mbappé heeft de afgelopen maanden veel kritiek over zich heen gekregen, maar hij is niet van plan om te voetballen om al zijn critici de mond te snoeren.

Hij speelt om geschiedenis te schrijven voor zijn land en om zijn team te helpen de finale te bereiken en het WK te winnen. De spits is momenteel op vakantie en heeft daarnaast te maken met blessures. Hij heeft echter niet laten merken dat dit hem zal beletten om te spelen en om zijn doelen te bereiken.

Mbappé is van mening dat elk team weet dat het WK uniek is en dat iedereen wil winnen en een goed beeld van zijn land neerzetten. Hij denkt dat de winst hem heel wat rust heeft gegeven en dat hij nu beter kan focussen op zijn spel. Mbappé heeft met Frankrijk de eerste stap op het WK gezet en is nu klaar om de volgende stap te zetten.

Hij is van mening dat het team nog niet helemaal op de goede weg is, maar hij denkt dat ze een goede kans hebben om te winnen





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Kylian Mbappé Frankrijk WK Senegal Topscoren

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