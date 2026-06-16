Mbappé over WK-start: 'We zijn nog niet helemaal los, maar het startresultaat geeft rust'

Frankrijk-spits Kylian Mbappé reageert na de openingszege op het WK op de kritiek van de laatste weken. Hij legt uit waarom zijn team zich nog niet volledig vrij voelt, maar benadrukt dat de focus op geschiedenis en het winnen van de trofee blijft.

Kylian Mbappé verscheen direct na afloop voor de camera van de Franse tv-zender M6 om zijn gedachten te delen over de openingswedstrijd van het WK.

Hij benadrukte dat zijn team, ondanks een overwinnende start, nog niet volledig losstaat, maar dat een goede begin een gevoel van rust geeft. Mbappé wees erop dat eenWK nooit volledig kalm aanvoelt, maar dat het belangrijk is om vertrouwen te hebben in het eigen spel. Hij refereerde aan andere teams die moeite hadden met een startzege, en stelde dat elke ploeg zich bewust is van de unieke status van eenWK.

Het doel is om geschiedenis te schrijven voor het land en de trofee te winnen, niet om te reageren op kritiek. Mbappé, die het doelpuntrecord van Olivier Giroud in Frankrijk brak, kreeg vragen over zijn eigen prestaties en de kritiek van recente weken. Hij antwoordde dat wraak op criticasters zinloos is en dat hij zich moet concentreren op het grote doel. Zijn reactie toont een focus op teamdoelen en persoonlijke nalatenschap, niet op externe mening.

De opening van hetWK is cruciaal voor all teams, en Frankrijk heeft met deze winst een sterk signaal afgegeven aan andere concurrenten. Mbappé's rol als aanvoerder is zichtbaar in zijn kalmte en vastberadenheid, zelfs onder druk van critici





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