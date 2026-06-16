Mbappé heroes Frankrijk tot overwinning op Senegal, terwijl Neymar en Davies herstellen

Kylian Mbappé scoort tweemaal en bereikt historischeWK-record, terwijl Frankrijk Senegal verslaat. Neymar keert terug naar training voor Brazilië, maar Alphonso Davies mist waarschijnlijk Canada's volgende wedstrijd.

Het WK voetbalspanning in de lucht terwijl verschillende ploegen zich voorbereiden op de komende wedstrijden. Frankrijk toont een krachtige performance tegen Senegal met Kylian Mbappé als ster van de avond.

Hij scoort twee keer en bereikt belangrijke mijlpalen in zijn carrière, waaronder het gelijkstellen van Miroslav Klose's record op hetWK. De Franse aanval, aanvoeren door Mbappé en ondersteund door talents als Olise, blijkt teven angstaanjagendeffectief. Senegal komt kort terug na een controversiële buitenspelgoed, maar kan het verrit niet langer standhouden tegen het Franse offensief.

Olise's positiespel als nummer 10 blijft crucial voor de Fransen. elders, Neymar keert terug naar training na een kuitblessure en hopet snel me te spelen voor Brazilië tegen Haïti. Alphonso Davies, aanvoerder van Canada, zal waarschijnlijk ook uitvallen tegen Qatar vanwege een hamstringblessure. De gebrek aan fitheid van Davies is zorgwekkend, vooral na zijn recente kruisbandblessure. Het toernooi is nog in de group stage maar al zien we veel actie op en rond het veld. Elke wedstrijd brengt nieuwe verrass enintensiteit





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