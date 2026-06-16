Mbappé afwezig bij persconferentie van Frankrijk vanwege locatiestrijd

Kylian Mbappé kwam niet opdagen bij de persconferentie van het Franse nationale team nadat bondscoach Didier Deschamps een verzoek om locatieverandering bij FIFA ontkend kreeg. N'Golo Kanté nam zijn plek in.

Kylian Mbappé viel op door zijn afwezigheid tijdens de persconferentie van het Franse nationale team maandag. Normaal gesproken geeft de aanvoerder op de dag voor een wedstrijd samen met de bondscoach een persconferentie, maar dat is niet verplicht.

Toch was de bedoeling dat Mbappé naast Didier Deschamps zou verschijnen om vragen te beantwoorden over het komende duel met Senegal. De persconferentie was gepland in MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey, ongeveer twintig minuten rijden van het trainingscomplex van New York Red Bulls waar het team verblijft. Bondscoach Deschamps vond het onnodig dat Mbappé een lange reis maakte voor alleen een persconferentie en verzocht de Franse voetbalbond FFF om via FIFA de locatie te veranderen naar het trainingscomplex.

FIFA weigerde dit verzoek, waardoor Deschamps besloot Mbappé niet toe te staan naar het stadion te reizen. Uiteindelijk nam N'Golo Kanté zijn plaats in naast de bondscoach om de journalisten te bedienen. Frankrijk speelt zijn openingswedstrijd van het WK dinsdag om 21.00 uur Nederlandse tijd tegen Senegal. Vervolgens staan er wedstrijden tegen Irak op 22 juni en tegen Noorwegen, met onder andere Erling Haaland, vier dagen later





voetbalzonenl / 🏆 16. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kylian Mbappé Didier Deschamps Frankrijk WK Senegal N'golo Kanté FIFA Persconferentie Metlife Stadium

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Van der Vaart vol lof over opvallende WK-ganger: 'Dan is hij van niveau Mbappé'Rafael van der Vaart verwacht dit WK veel van Leroy Sané. De analist voorspelde de Duitsers als wereldkampioen en ziet in de buitenspeler een ‘voetballer van niveau Mbappé’. Wel enkel onder bepaalde voorwaarden.

Read more »

Verschillende landen nemen tankers uit Russische schaduwvloot in: dit is waarom Nederland dat (nog) niet doetBritse mariniers enterden afgelopen zondag een Russische olietanker uit de zogenaamde 'schaduwvloot'. Landen als Zweden en Frankrijk deden dit ook al...

Read more »

Trump over akkoord met Iran: 'Kan wereld veel succes brengen'De Amerikaanse president heeft het akkoord met Iran bevestigd bij aankomst voor de G7-top in het Franse Évian.

Read more »

Trump over akkoord met Iran: 'Kan wereld veel succes brengen'De Amerikaanse president heeft het akkoord met Iran bevestigd bij aankomst voor de G7-top in het Franse Évian.

Read more »