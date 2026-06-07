Max Verstappen start tweede in Monaco, Antonelli op pole

Max Verstappen begint de Grand Prix van Monaco vanaf de tweede startplaats, terwijl Mercedes-coureur Kimi Antonelli zijn eerste poleposition ooit pakt. Ferrari-teambaas Fred Vasseur keert terug na een medische check.

De Grand Prix van Monaco, een van de meest prestigieuze races op de Formule 1 -kalender, staat bekend om zijn smalle straatjes en beperkte inhaalmogelijkheden. De kwalificatie op zaterdag bepaalt grotendeels de race-uitslag, zoals blijkt uit de geschiedenis.

Dit jaar verraste Kimi Antonelli van Mercedes door op het laatste moment de snelste tijd neer te zetten en poleposition te pakken. Max Verstappen, die zich voorafgaand aan het weekend niet optimistisch toonde over de prestaties van zijn Red Bull op het hobbelige circuit, eindigde op de tweede plaats. Verstappen gaf toe dat hij verrast was: 'Ik verwachtte niet dat we zo dichtbij de pole zouden zitten. We hebben wat aanpassingen gedaan, maar niets drastisch.

Het was een goede ronde, op de limiet. Eerst waren we blij met Q3, daarna de top zes, en nu zijn sommigen teleurgesteld dat we geen pole hebben. Voor ons is dit een geweldig resultaat.

' De Nederlander hoopte op een normale start en de kans om Antonelli in de eerste bocht te passeren, hoewel de sprint naar bocht 1 extreem kort is in Monaco. De Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton hadden in de trainingen sterke tempo laten zien, maar in de kwalificatie grepen ze opnieuw naast de pole.

Teambaas Fred Vasseur, die vrijdag in een lokaal medisch centrum was opgenomen en zaterdag nog onder observatie bleef, keerde vandaag terug naar het circuit om zijn team aan te moedigen. Zijn aanwezigheid kan een extra motivatie zijn voor Leclerc, die in Monaco zijn thuisrace rijdt, en Hamilton, die nog niet eerder met Ferrari in het prinsdom reed. De Scuderia heeft moeite om de wisselvalligheid van de SF-25 te managen, maar hoopt op een sterke race-uitvoering.

Het stratencircuit van Monaco biedt weinig ruimte voor fouten, en een fout kan de race direct beëindigen. Inhalen is vrijwel onmogelijk zonder een groot risico, waardoor de start en pitstragegie cruciaal worden. In recente jaren zijn er races geweest zonder één inhaalactie na de eerste ronde, wat het belang van een goede kwalificatie onderstreept. Toch zijn er altijd kansen op chaos, zoals safety cars of regen, die de race kunnen openbreken.

Antonelli, die zijn eerste F1-pole ooit behaalde, staat onder druk om de leiding te behouden, terwijl Verstappen zijn ervaring zal gebruiken om een slimme aanval te doen. De temperaturen van het asfalt en de bandenkeuze zullen ook een rol spelen, aangezien de zondagochtend het circuit smerig kan zijn na het nachtelijke feest dat traditioneel plaatsvindt. Fans hopen op een spannende race, maar de realiteit is dat Monaco vaak een processie wordt.

Desondanks blijft de Grand Prix een hoogtepunt van het seizoen vanwege de glamour en uniciteit. Met de terugkeer van Vasseur en de verrassende pole van Antonelli is de basis gelegd voor een intrigerende wedstrijd. Verstappen en Red Bull zijn optimistisch, maar weten dat een overwinning verre van gegarandeerd is. De race begint om 15:00 uur lokale tijd en zal ongetwijfeld enkele verrassingen brengen





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Monaco GP Formule 1 Max Verstappen Kimi Antonelli Poleposition

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