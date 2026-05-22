Max Verstappen start in de Formule 1-sprintrace in Montréal

Max Verstappen start zaterdag in de Formule 1-sprintrace in het Canadese Montréal in het zevende startvak. De sprintkwalificatie van vrijdagavond was voor Mercedes en George Russell de baas. Verstappen kreeg vrijdag een crash te verwerken door een overstekende bosmarmot en blokkerende wielen van Fernando Alonso. Verstappen hield zijn Red Bull uit de muur, maar haalde slechts met de hakken over de sloot het beslissende deel van de sprintkwalificatie. Verstappen klaagde over het gedrag van de auto, maar wist een virtuele vierde tijd te noteren. De sprintrace wordt zaterdag om 18:00 uur Nederlandse tijd verreden.

Op het Circuit Gilles Villeneuve was het toch al dominante Mercedes ook in deze sessie de baas: George Russell klokte de snelste tijd, vóór WK-leider Kimi Antonelli. Verstappen werd vrijdag eraan herinnerd hoe onverbiddelijk het circuit kan zijn. In de enige vrije training zorgde nota bene een overstekende bosmarmot voor een crash van Alex Albon, waarna in het eerste deel van de kwalificatie blokkerende wielen Fernando Alonso in de bandenstapel deden belanden.

Verstappen hield zelf zijn Red Bull uit de muur, maar haalde slechts met de hakken over de sloot het beslissende deel van de sprintkwalificatie. Op de boordradio klaagde Verstappen volop over het gedrag van de auto. Maar toen het om de knikkers ging, opende Verstappen niet slecht: de Mercedessen en Lewis Hamilton waren weliswaar sneller, maar een virtuele vierde tijd oogde goed.

In de laatste seconden van de sessie bleek er geen positieverbetering in te zitten, maar kwamen de McLaren-rijders Lando Norris en Oscar Piastri én Ferrari-rijder Charles Leclerc toch nog langszij: Verstappen moest zodoende genoegen nemen met de zevende tijd. De sprintrace, waarin de winnaar 8 WK-punten pakt, wordt zaterdag om 18:00 uur Nederlandse tijd verreden. Later op die zaterdagavond, om 22:00 uur, vindt de kwalificatie voor de race van zondag plaats.

De Grand Prix begint zondag om 22:00 uur en is rechtstreeks te volgen via het liveblog bij L1 Nieuws. Verstappen is na vijf raceweekenden de nummer zeven in het wereldkampioenschap. Het vorige raceweekend, in het Amerikaanse Miami, was wel hoopgevend voor Verstappen en Red Bull. Daarin leken ze de aanvankelijk grote achterstand ten opzichte van de topteams Mercedes en McLaren verkleind te hebben





